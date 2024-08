Magia cztery dni przed Chorzowem. Znów to zrobił. Duplantis z kolejnym rekordem

Na pierwsze po paryskich igrzyskach zawody Diamentowej Ligi sympatycy lekkiej atletyki czekali tylko 10 dni . Zasadnicza część mityngu w Lozannie (bez polskich gwiazd) rozpoczyna się w czwartek. Tyczkarze do rywalizacji stanęli dzień wcześniej.

Duplantis zabawił się w Lozannie. Rekord mityngu pobity. Chorzów na horyzoncie

Duplantis rozpoczął leniwie od wysokości 5,62 i pokonał ją w pierwszej próbie. Później trzykrotnie podwyższał poprzeczkę, aż do szóstego metra, ani razu nie psując skoku. Kłopoty pojawiły się dopiero przy pułapie 6,15 - Szwed zapracował na aplauz publiki dopiero przy trzecim podejściu.

To rezultat 10 cm gorszy od rekordu świata ustalonego 5 sierpnia w Paryżu. Ale i tak trafia do kronik. Od dzisiaj stanowi najlepszy wynik w dziejach Diamentowej Ligi. Poprzedni rekord również należał do Duplantisa i wynosił 6,10.