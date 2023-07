Ludzie Władimira Putina zadecydowali. Jelena Isinbajewa "ukarana"

~ oznajmiła Swietłana Żurowa, była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie deputowana do Dumy.

Nie wiem, może po prostu wyjechała na wakacje. W końcu jest lato. Dopóki nie usłyszę od samej Jeleny, że wyjechała z naszego kraju na zawsze, to nie uwierzę

Rzadko reaguję na jakiekolwiek wiadomości lub artykuły związane z moim nazwiskiem, ale tym razem daję wam prawdę. Do 2018 roku występowałam w CSKA. Otrzymywałam wysokie nagrody i tytuły za wybitne osiągnięcia sportowe. Te stopnie wojskowe, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport

Media: Jelena Isinbajewa wydalona z centrali OFN

Słowa Isinbajewej wywołały ogromne poruszenie w kraju. W poniedziałek Ogólnorosyjski Front Narodowy powiadomił o planach wykluczenia utytułowanej sportsmenki ze swoich struktur. Przypomnijmy, że OFN to ruch społeczny skupiający wszystkich zwolenników Władimira Putina. Isinbajewa, co ciekawe, zasiadała w jego sztabie generalnym od pięciu lat. Aż do teraz.