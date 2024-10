Lisek zdradził, co sądzi o Duplantisie. Wspomina pierwsze spotkanie. "Relacja była zupełnie inna"

Jeżeli mielibyśmy zrobić listę najlepszych lekkoatletów świata, to bez wątpienia na szczycie zestawienia znalazłby się Armand Duplantis . Szwed z sezonu na sezon robi coraz większą furorę i nie zadowala się samymi zwycięstwami. Skandynaw upodobał sobie przede wszystkim bicie rekordów globu. Ostatni spektakularny wynik osiągnął w naszym kraju, podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie . 24-latek już zresztą zapowiedział powrót i w 2025 kibice ponownie powinni zobaczyć go w słynnym "Kotle Czarownic".

"Pamiętam mityngi, gdy wygrywałem z Armandem. On wtedy był wschodzącą gwiazdą z wielkim potencjałem. Wtedy razem się śmialiśmy. Do dziś bardzo się lubimy, choć w tamtym okresie nasza relacja była zupełnie inna. Już wtedy wiedziałem, że będzie skakał wysoko, ale chyba nikt się nie spodziewał, że tyle osiągnie. W Dausze czuć było jego oddech na naszych plecach i tyczkach, jednak nikt nie przewidywał, że będzie skakał tak wysoko " - wspomniał sportowiec.

Na tym nie skończył się temat Szweda. Piotr Lisek nie miał również problemu ze wskazaniem największych atutów skandynawskiego rywala. "Jestem trochę wolniejszy z racji swoich gabarytów i fizyczności. Myślę, że w maksymalnym treningu złamałbym 11 sekund. Niewątpliwie szybkość jest jego głównym atutem, ale to nie wszystko. On potrafi odpowiednio włożyć tyczkę do dołka i przekazać energię szybkiego rozbiegu w tyczkę, która później wynosi go na niebotyczną wysokość" - dodał.