Lisek wreszcie zachwycił, były mistrz świata tylko pogratulował. Forma rośnie!

Rówieśnicy z Polski i USA, od lat rywalizują o medale. W Düsseldorfie musieli gonić Niemców

Tyle że Kendricks ma medal olimpijski z Rio de Janeiro , gdy musiał ryzykować i przenosić dwie próby z 5.75 m na 5.85 m, bo tę pierwszą wysokość zaliczył od razu właśnie Lisek. A później on pokonał wyższą, podczas gdy Polak już nie. No i Kendricks ma też dwa złote medale z mistrzostw świata, w obu przypadkach triumfu gratulował mu Lisek, stojący na drugim lub trzecim stopniu podium.

Bardzo dobry występ Piotra Liska. Niewiele zabrakło do pokonania 5.82 m

Bardzo podobny skok 31-latek z OSOT Szczecin miał już na 5.82 m - w pierwszym podejściu. Tyle że doleciał do poprzeczki minimalnie za daleko od niej, zabrakło miejsca, by zmieścić się po drugiej stronie. W dwóch kolejnych próbach było nieco gorzej, bo zahaczał już udami - to jednak wciąż były bardzo przyzwoite skoki. Kto wie, może uda się już we wtorek w Toruniu, w mityngu Copernicus Cup.