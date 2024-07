Lisek szczerze o presji. Powiedział to wprost. „Z moim nazwiskiem”

Piotr Lisek to doświadczony lekkoatleta. Ma 31 lat, a w Paryżu wystartuje już po raz trzeci w turnieju olimpijskim. Do tej pory nie wywalczył jednak medalu ani w Rio, ani w Tokio. W Brazylii zajął czwarte miejsce, a w Japonii - szóste. Teraz ponownie spróbuje stanąć na podium.

Do olimpijskich startów Lisek przygotowuje się w Spale. To miejsce śmiało można nazwać centrum polskiego sportu. Istniejący tam kompleks pozwala w komfortowych warunkach wykuwać formę przedstawicielom wielu różnych dyscyplin. Lekkoatletyka to tylko część z nich. Pomiędzy treningami Lisek brał też udział w pomniejszych mityngach, jak choćby ostatnio w Hof. - Staram się dopracowywać ostatnie elementy - przyznał sportowiec.

Piotr Lisek szczerze o presji przed igrzyskami

- Presja z roku na rok jest coraz większa - czy to ze strony kibiców, czy dziennikarzy. To jest coś, z czym muszę się oswajać. To, że potrafię poskromić stres wynikający ze startu olimpijskiego to jedno, natomiast presja związana z moim nazwiskiem to drugie - wytłumaczył nam Lisek.