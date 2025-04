Lisek spakował walizki i opuścił Polskę. Wielkanoc spędzi z Amerykanami

Piotr Lisek postanowił w tym roku zabrać swoją rodzinę na Wielkanoc do Stanów Zjednoczonych. Na miejscu święta spędzi w towarzystwie nie tylko najbliższych, ale również kolegów. Okazało się, że amerykańscy sportowcy są wielkimi fanami polskiej kuchni i tylko czekają na możliwość zjedzenia ulepionych wcześniej wspólnie pierogów. Po Wielkanocy rodzina lekkoatlety wróci do Polski, a on pozostanie na miejscu, by trenować.