Lisek lepszy od mistrza świata, ale nie o nim się mówi. Skok po rekord

Rok temu Piotr Lisek zaczynał sezon właśnie w Chociebużu, także w styczniu. Wielu kibiców skreśliło już wtedy wielokrotnego medalistę największych imprez, bo i pochodzący z Dusznik lekkoatleta nie nawiązywał walki z najlepszymi, wysokość 5.80 m była dla niego jak zaklęta. I tak też działo się w sezonie zimowym, który zaczął wyjątkowo ciężko - od 5.62 m we wspomnianym mityngu we wschodnich Niemczech, a później 5.35 m w Sabadell.

Później zaś latem siedem razy skoczył co najmniej 5.80 m, najwięcej 5.87 m w niemieckim St. Wendel . Szkoda, że nie o 3 cm wyżej, bo miałby też kwalifikację do halowych mistrzostw świata w Glasgow, a te już za miesiąc . Choć pewnie światowy ranking i tak mu ją ostatecznie zapewni.

Obiecujący początek Piotra Liska. Na 5.75 m było już bardzo blisko

W tej pierwszej największą gwiazdą był Sam Kendricks - Amerykanin to dwukrotny mistrz świata, zawodnik, który wielokrotnie pokonywał "magiczne" sześć metrów , choć ostatnio w 2020 roku. Formę miał jednak już teraz dobrą, pokazał to w sobotę w Łodzi , gdzie pewnie wygrał zmagania z wynikiem 5.82 m.

Kapitalny konkurs w skoku wzwyż kobiet. Mistrzyni świata z najlepszym wynikiem od półtora roku!

Wtedy na placu boju pozostały jeszcze dwie skoczkinie wzwyż i to one skupiły największe zainteresowanie kibiców. Po pierwsze dlatego, że świetnie prezentowała się 29-letnia Niemka Imke Onnen, która teoretycznie nie powinna tu skakać wysoko. A tymczasem pokonała w drugiej próbie 1.94 m, to jej najlepszy wynik od blisko dwóch lat. Później atakowała rekord kariery - 1.98 m, ale to już się nie powiodło.