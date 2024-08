Liderka światowych tabel przepadła, a Kaczmarek kapitalna. Wielkie bieganie

Tak to miało właśnie wyglądać: awans do finału z możliwie jak najmniejszą stratą energii, a wtedy, w walce o olimpijski medal, już pełna moc. Natalia Kaczmarek jest w ścisłej światowej czołówce, to wszyscy wiedzą, a czas 48.90 s uzyskany niedawno w Diamentowej Lidze w Londynie tylko to potwierdza. Jednocześnie zaś zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy o wszystkim nie decyduje jeden bieg, a trzy. Taką "turniejową" umiejętność Polka ma, ale ma też choćby Marileidy Paulino, która z naszą Natalią wygrała wszystkie trzy tegoroczne potyczki.

