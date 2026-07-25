Lider polskich tabel pokonany. Wypełnił rolę zająca. Rekord po 9 latach

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

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Finał mistrzostw Polski na 800 metrów miał dodatkowy smaczek - większa liczba biegaczy uzyskała minimum na mistrzostwa Europy niż może w Birmingham pobiec. Bo miejsca są tylko trzy. Od razu za nadawanie tempa zabrał się ten, który jako piąty w historii polskiej LA uzyskał czas poniżej 104 sekund. Chciał zamęczyć rywali, a... zamęczył sam siebie. Skorzystali Bartosz Kitliński i Filip Ostrowski, rozdzielili między sobą złoto i srebro. A ten najmłodszy poprawił rekord mistrzostw Polski.

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Maciej Wyderka prowadził finał na 800 metrów od startu. I... zrobił pracę zająca, na ostatniej prostej osłabł. Złoto dla Bartosza Kitlińskiego screen za TVP Sportmateriał zewnętrzny

Maciej Wyderka, Filip Ostrowski, Bartosz Kitliński, Patryk Sieradzki, Mateusz Borkowski - pięciu reprezentantów Polski miał apetyt na to, by zakwalifikować się do składu na sierpniowe mistrzostwa Europy. Patrząc na występy tej piątki w ostatnich tygodniach, ci trzej pierwsi powinni stanąć na podium.

Wyderka zaczął ten sezon dopiero 14 lipca - w Budapeszcie uzyskał czas 1:43.97. W światowej skali przeciętny, w naszej lokalnej - znakomity. Tylko czterech legendarnych biegaczy, medalistów największych imprez, złamało w naszym kraju granicę 104 sekund.

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Paweł Czapiewski, Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Patryk Dobek - to ta czwórka. 24-latek z AZS AWF Katowice zaś do nich dołączył. I mówił już w Białymstoku, w programie "Lekkie Gadki" w TVP Sport, że nie boi się od razu wyjść na czoło stawki. I biec na swoich warunkach.

Tak też zrobił w finale. I tym razem... idealnie wypełnił rolę zająca.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Rekord mistrzostw Polski na 800 metrów. Porażka faworyta

Tym "zającem", jednym z najbardziej znanych na świecie, jest Patryk Sieradzki. On prowadzi gigantom biegi w Diamentowej Lidze, realizuje to zadanie perfekcyjnie. Tu zaś walczył, by być w trójce - i powalczyć jeszcze o miejsce na mistrzostwa Europy.

Dwóch biegaczy rywalizujących na stadionowej bieżni, z których jeden tuż przed linią mety wyciąga ramiona na bok w geście triumfu.
Finiszujący Bartosz KitlińskiMichał Zieliński PAP

Wyderka ruszył jednak w piekielnym tempie, za nim trzymali się Ostrowski i Kitliński. Pierwsze okrążenia pokonał w 50.25 s, wtedy zaczęła już się tworzyć wyraźna przerwa między tą trójką a resztą stawki. I wkrótce to już było 10 metrów.

W takiej kolejności wyszli też na ostatnią prostą. Wyderka jednak słabł, Ostrowski i Kitliński atakowali go od zewnętrznej. I szybko go wyprzedzili. Najmłodszy z tej trójki Kitliński wygrał wyraźnie - 1:44.97 to najlepszy czas w historii mistrzostw Polski, padł po dziewięciu latach. Ostrowski wywalczył srebro (1:45.16), słabnący Wyderka utrzymał trzecią pozycję (1:46.25). Choć Borkowski i 20-letni Bartłomiej Kisiel byli już blisko, obaj uzyskali 1:46.63. A Sieradzki dobiegł do mety ostatni.

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