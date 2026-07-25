Lider polskich tabel pokonany. Wypełnił rolę zająca. Rekord po 9 latach

Maciej Wyderka, Filip Ostrowski, Bartosz Kitliński, Patryk Sieradzki, Mateusz Borkowski - pięciu reprezentantów Polski miał apetyt na to, by zakwalifikować się do składu na sierpniowe mistrzostwa Europy. Patrząc na występy tej piątki w ostatnich tygodniach, ci trzej pierwsi powinni stanąć na podium.

Wyderka zaczął ten sezon dopiero 14 lipca - w Budapeszcie uzyskał czas 1:43.97. W światowej skali przeciętny, w naszej lokalnej - znakomity. Tylko czterech legendarnych biegaczy, medalistów największych imprez, złamało w naszym kraju granicę 104 sekund.

Paweł Czapiewski, Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Patryk Dobek - to ta czwórka. 24-latek z AZS AWF Katowice zaś do nich dołączył. I mówił już w Białymstoku, w programie "Lekkie Gadki" w TVP Sport, że nie boi się od razu wyjść na czoło stawki. I biec na swoich warunkach.

Tak też zrobił w finale. I tym razem... idealnie wypełnił rolę zająca.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Rekord mistrzostw Polski na 800 metrów. Porażka faworyta

Tym "zającem", jednym z najbardziej znanych na świecie, jest Patryk Sieradzki. On prowadzi gigantom biegi w Diamentowej Lidze, realizuje to zadanie perfekcyjnie. Tu zaś walczył, by być w trójce - i powalczyć jeszcze o miejsce na mistrzostwa Europy.

Finiszujący Bartosz Kitliński Michał Zieliński PAP

Wyderka ruszył jednak w piekielnym tempie, za nim trzymali się Ostrowski i Kitliński. Pierwsze okrążenia pokonał w 50.25 s, wtedy zaczęła już się tworzyć wyraźna przerwa między tą trójką a resztą stawki. I wkrótce to już było 10 metrów.

W takiej kolejności wyszli też na ostatnią prostą. Wyderka jednak słabł, Ostrowski i Kitliński atakowali go od zewnętrznej. I szybko go wyprzedzili. Najmłodszy z tej trójki Kitliński wygrał wyraźnie - 1:44.97 to najlepszy czas w historii mistrzostw Polski, padł po dziewięciu latach. Ostrowski wywalczył srebro (1:45.16), słabnący Wyderka utrzymał trzecią pozycję (1:46.25). Choć Borkowski i 20-letni Bartłomiej Kisiel byli już blisko, obaj uzyskali 1:46.63. A Sieradzki dobiegł do mety ostatni.

Rozwiń

Maciej Wyderka ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News





Liga Narodów. Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport