Lekkoatletyka. Złoto w siedmioboju. Spokój przed Tokio

To pierwsze miejsce na podium wywalczone przez reprezentantów Polski w tej imprezie.



Sułek do stolicy Estonii leciała jako liderka europejskich tabel do lat 23 i prowadziła od drugiej konkurencji do ostatniej. Uzyskała w sumie drugi wynik w karierze i teraz ze spokojem może przygotowywać się do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Tuż przed imprezą zawodniczka bydgoskiego Zawiszy zakończyła współpracę z trenerem Markiem Kubiszewskim, ale w dużej mierze to także jego sukces. W kolejnych konkurencjach Sułek uzyskiwała: na 100 m ppł 13,43, w skoku wzwyż 1,84 m, w pchnięciu kulą 13,19, na 200 m 23,69, w skoku w dal 6,03, w rzucie oszczepem 40,89 i na 800 m - 2.12,79.

To był 130. medal dla Polski w historii mistrzostw Europy do lat 23 (49 złotych, 39 srebrne i 42 brązowe), ale po raz pierwszy biało-czerwona stanęła na podium w siedmioboju.

Jeśli chodzi o pozostałe Polki, Julia Słocka była siódma - 5798 pkt, a Edyta Bielska dziewiąta - 5713 pkt. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, bo po raz pierwszy w historii aż sześć zawodniczek uzyskało rezultaty powyżej 6000 punktów. Srebro wywalczyła Hiszpanka Claudia Conte - 6186 pkt, a brąz Brytyjka Holly Mills - 6095 pkt.