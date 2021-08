Pia Skrzyszowska uzyskała w Szczecinie wynik 23,05 s, co jest ogromnym progresem w jej rekordzie życiowym - pobiła go aż o 0,9 s. To znaczy, że znakomita, młoda sprinterka z Polski zaczyna się liczyć nie tylko na 100 metrów, ale również na dystansie dwukrotnie dłuższym.





Pia Skrzyszowska jak wiatr

Z wynikiem 23,05 s Pia Skrzyszowska wyprzedziła Marlenę Golę - 23,46, a także Krystyna Cimanouską - 23,46, która startowała po raz pierwszy w Polsce od czasów jej ucieczki z reprezentacji Białorusi. Okazało się, że dzisiaj 20-latka z Polski jest od niej szybsza.



- Nie liczyłam na takie rezultaty. Już nie czuję tej formy, która była na igrzyskach. Jestem już zmęczona tym sezonem - powiedziała Pia Skrzyszowska, która w Szczecinie wygrała także na 100 metrów. Pia Skrzyszowska to oilimpijka z Tokio i młodzieżowa mistrzyni Europy, na których w Tallinnie wygrała bieg na 100 metrów w czasie 12,77 s.





