Warholm 1 lipca po raz pierwszy startował w tym sezonie. Mityng Diamentowej Ligi odbywał się w stolicy jego rodzinnego kraju - Oslo.

Kibice zgromadzeni na trybunach od początku dopingowali rodaka. Ten natomiast biegł niesamowicie, od razu uzyskując wielką przewagę nad konkurentami. Do końca walczył o czas, który ostatecznie wyniósł 46,70!



To rekord świata i poprawienie o 0,08 wyniku Amerykanina Kevina Younga z igrzysk olimpijskich w Barcelonie.



Warholm w najlepszy możliwy sposób odpowiedział na występ Benjamina. Amerykanin w eliminacjach olimpijskich we własnym kraju kilka dni temu przebiegł ten dystans w czasie 46,83.



Obaj panowie spotkają się już niebawem, bowiem 9 lipca w trakcie zawodów Diamentowej Ligi w Monako.



"Twoi rywale są tymi, którzy naprawdę popychają cię do wielkich rzeczy. Gdybym tylko ja szybko biegał, to nie musiałbym się poprawiać, ale jeśli inni też szybko biegają, to ja muszę wykonać kolejny krok" - mówił Warholm jeszcze przed startem w Oslo.

Zdjęcie Karsten Warholm to nowy rekordzista świata na 400 m ppł / Jon Olav Nesvold / Newspix

Pawo