Rekordzista świata na 100 i 200 m, ośmiokrotny mistrz olimpijski sprinter Usain Bolt przyznał, że nie ma na razie cierpliwości, która jest jego zdaniem niezbędna, by zostać trenerem. Sytuacja się jednak zmienia, bo... cierpliwości uczy go kilkumiesięczna córeczka.

"Musisz mieć cierpliwość, aby pracować ze sportowcami, a ja nie miałem i nie mam takiej cechy. Ale teraz, kiedy jest moje maleństwo, uczę się tego jako rodzic. Być może w najbliższej przyszłości dojdę do takiego punktu, w którym będę mógł powiedzieć, że praca trenerska jest może dla mnie. Na pewno nie będzie to przed igrzyskami" - powiedział Bolt cytowany przez jamajską gazetę "The Gleaner".

35-letni legendarny sprinter przyznał, że w trakcie kariery nie ułatwiał pracy swojemu szkoleniowcowi Glenowi Millsowi. Podkreślił, że darzył go szacunkiem i zaufaniem i to było kluczowe w osiąganiu sukcesów.

"Opowiadanie w kółko zawodnikom tego samego, to nie jest łatwa praca. Nie powiem, że ułatwiłem mojemu trenerowi zadanie. Czasami musiał na mnie krzyczeć" - przyznał Bolt, który zakończył karierę po lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Londynie w 2017 roku.

Jamajczyk jest rekordzistą świata w biegach na 100 (9,58) i 200 m (19,19). Obydwa niebotyczne wyniki ustanowił podczas MŚ w Berlinie w 2009 r.

Był najszybszy na tych dystansach oraz w sztafecie 4x100 m na igrzyskach w Pekinie (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). Jeden ze złotych medali wywalczony w sztafecie (2008) został mu odebrany, ponieważ jego kolega z drużyny Nesta Carter został przyłapany na dopingu.

