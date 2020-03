Szef europejskiej federacji lekkoatletycznej Svein Arne Hansen miał udar i przebywa w szpitalu. Jak wynika z komunikatu European Athletics, 73-letni Norweg trafił na oddział intensywnej terapii w niedzielę i raczej nie zostanie wypisany w tym tygodniu.

"Lekarze nie przedstawili jeszcze szczegółowej prognozy dotyczącej jego powrotu do zdrowia, ale spodziewają się, że pozostanie w szpitalu przez jeszcze co najmniej tydzień, a potem czeka go dłuższy okres rehabilitacji" - poinformował cytowany w oświadczeniu dyrektor wykonawczy European Athletics Christian Milz.

Dodał, że Norweg przeszedł również badanie na obecność koronawirusa w organizmie, ale dały one wynik negatywny.

Na początku przyszłego tygodnia Komitet Wykonawczy European Athletics zdecyduje podczas wideokonferencji, kto przejmie obowiązki Hansena. Norweg jest także członkiem Rady World Athletics, czyli światowych władz dyscypliny.