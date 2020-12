Lekkoatletyka. Sylwester Bednarek dla Interii: Boję się, że część lekkoatletów z USA odmówi wyjazdu na igrzyska

- Tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy igrzyska się odbędą. Może za chwilę jakaś grupa lekkoatletów z USA powie, że nie jedzie do Tokio i wszystko się zmieni. Jeśli oni nie pojadą, to potem to samo mogą zrobić Brytyjczycy, jeszcze ktoś inny i nagle wszyscy powiedzą, że nie jadą do Japonii i igrzysk nie będzie – mówi w rozmowie z Interią Sylwester Bednarek, brązowy medalista mistrzostw świata w skoku wzwyż z 2009 roku.

Jedenaście lat temu Sylwester Bednarek osiągnął największy życiowy sukces, stając na najniższym stopniu podium podczas mistrzostw świata w Berlinie. Potem następcę Artura Partyki trapiły kontuzje. Z powodu kontuzji ścięgna Achillesa nie mógł wyjechać na igrzyska w Londynie. Teraz też ze zdrowiem nie jest najlepiej, choć są duże szanse na to że 2021 rok będzie dla naszego reprezentanta udany.

- Niestety, przygotowania do nowego sezonu nie przebiegają w pełni tak jakbym sobie tego życzył. Cztery miesiące temu przeszedłem operację przepukliny, w okolicach pępka wstawili mi siatkę. Mimo tej sytuacji z optymizmem podchodzę do najbliższych miesięcy. Czuję się dobrze, w zasadzie mogę już trenować z pełnym obciążeniem, a nawet na 110 procent. Nie wiem, czy w pełni zdołam się przygotować do sezonu halowego, ale wierzę, że do lata będę już gotowy i uda się mi jeszcze raz wystartować na igrzyskach olimpijskich. Przerwa z powodu operacji trwała dwa i pół miesiąca, można powiedzieć, że dla sportowca w moim wieku, taka przerwa była nawet wskazana - mówi nam Sylwester Bednarek.

Póki co Sylwester Bednarek nie uzyskał jeszcze kwalifikacji olimpijskiej. Aby tak się stało będzie musiał skoczyć na wysokość 2,33. Najlepszy wynik naszego zawodnika w tym roku to 2,22.

- Myślę, że kwalifikację olimpijską zapewni już skok na wysokość 2,31. Ten sezon letni był trochę pechowy. W sezonie halowym na początku roku skoczyłem właśnie 2,31. Potem wystartowałem na mityngu pod siedzibą TVP, ten drugi start przy ulicy Woronicza był już niestety z kontuzją przepukliny, po nim pojechałem do szpitala - dodaje 31-letni lekkoatleta.