Lekkoatletyka. Storl czeka na rekord świata Crousera w pchnięciu kulą

​Trzykrotny medalista mistrzostw świata Niemiec David Storl uważa, że Amerykanin Ryan Crouser jest w stanie w tym sezonie poprawić rekord świata w pchnięciu kulą. Od... 30 lat wynosi on 23,12, a mistrzowi olimpijskiemu brakuje do tego wyniku 21 centymetrów.

Zdjęcie Ryan Crouser /AFP

- Jestem pełen uznania dla wyników Crousera. To, co on pokazuje w ostatnim czasie jest czymś niesamowitym i w obecnej chwili nieosiągalnym dla innych. Ryan w tym sezonie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jest w stanie poprawić nawet rekord globu - powiedział Storl, wicemistrz olimpijski z Londynu (2012).

27-letni Crouser 18 lipca w miejscowości Marietta w stanie Georgia pchnął 22,91. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie i tylko dwóch zawodników w historii uzyskało lepsze rezultaty: Amerykanin Randy Barnes - 23,12 w 1990 roku i Niemiec Ulf Timmermann - 23,06 w 1988.

Z Polaków najlepiej na razie w tym sezonie spisuje się mistrz Europy Michał Haratyk. Jego wynik 21,45 podczas Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej w Spale jest siódmym tegorocznym na światowej liście.

Z powodu pandemii koronawirusa lekkoatleci nie mają w tym sezonie żadnej imprezy docelowej. Igrzyska olimpijskie w Tokio zostały przełożone na przyszły rok.