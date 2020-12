Lekkoatletyka. RKS Łódź doczeka się przebudowy stadionu

Rudzki Klub Sportowy w 2021 roku doczeka się modernizacji stadionu. Miasto Łódź wybrało już wykonawcę inwestycji.

W jej ramach - jak zapowiedział łódzki magistrat - klub słynący z dobrej pracy z młodymi adeptami lekkiej atletyki w ciągu najbliższych miesięcy zyska nowe możliwości dzięki gruntownej modernizacji zewnętrznej bazy treningowej. Obecnie ta część obiektów RKS ze względu na zły stan jest wyłączona z użytkowania, a w wyremontowanej prawie 10 lat temu hali lekkoatleci mogą uprawiać głównie dyscypliny biegowe oraz skok wzwyż.

"Wreszcie nasza baza zyska w pełni lekkoatletyczny stadion, m.in. z sześcioma torami na bieżni okrężnej oraz ośmioma na prostej do biegów sprinterskich, będą też skocznie do skoku w dal, wzwyż, o tyczce, rzutnie. Dzięki temu będzie można organizować tu m.in. zawody rangi młodzieżowych mistrzostw Polski" - podkreślił prezes RKS Lech Krakowiak.

Inwestycję na mocy rozstrzygniętego przez Urząd Miasta Łodzi przetargu zrealizuje firma Tamex Obiekty Sportowe. Zaplanowane w pierwszym etapie prace mają kosztować blisko 10 mln zł, z czego prawie 7 mln zł pochodzi z miejskiej kasy. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu państwa.

Roboty wystartują na początku 2021 roku, a finisz inwestycji ma nastąpić w grudniu 2021.

"Zakres prac pierwszego etapu obejmuje wykonanie m.in. trawiastego boiska, 400-metrowej bieżni lekkoatletycznej, rowu z wodą do biegu z przeszkodami, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku o tyczce, rzutni oszczepem, młotem i dyskiem oraz zeskoku do skoku wzwyż. Bieżnia i wszystkie urządzenia lekkoatletyczne będą zgodne z przepisami IAAF oraz PZLA, co pozwoli na organizację zawodów krajowych i międzynarodowych" - zapowiedziała dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

W następny, drugim etapie rozbudowy ośrodek ma wzbogacić się o nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. internat.

W czasie powstawania nowego stadionu cały czas ma funkcjonować hala lekkoatletyczna.

Położony z dala od centrum Łodzi, w dzielnicy Ruda klub może poszczycić się listą znakomitych wychowanków. Wśród nich są m.in. sprinter Marcin Krzywański, dwukrotny wicemistrz świata i wielokrotny mistrz Europy na 800 m Adam Kszczot oraz brązowy medalista MŚ w skoku wzwyż Sylwester Bednarek. Coraz większe sukcesy odnosi też kolejny średniodystansowiec Mateusz Borkowski.

Kszczot i Bednarek wraz z prezesem klubu w ostatnich latach często apelowali do władz Łodzi oraz zabiegali w ministerstwie sportu o środki na rozbudowę i modernizację bazy treningowej RKS, w którym szkoli się około 200 adeptów lekkiej atletyki. (PAP)

Bartłomiej Pawlak

Zdjęcie Adam Kszczot /AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL /Newspix