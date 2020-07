Przygotuj się do rywalizacji w World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 razem z największymi gwiazdami lekkoatletyki. Organizatorzy mistrzostw świata zachęcają do wzięcia udziału w szeregu wyzwań biegowych, w których rywalami amatorów będą wybitni sportowcy. Na pierwszy ogień każdy ma szansę zmierzyć się z Sebastianem Coe - byłym rekordzistą świata, mistrzem olimpijskim, a obecnie przewodniczącym Światowej Lekkoatletyki (WA).

Zdjęcie Gdynia Półmaraton /Sport Evolution /materiały prasowe

W ramach przygotowań do rywalizacji na dystansie półmaratonu organizatorzy mistrzostw świata zachęcają wszystkich do zmierzenia się z gwiazdami lekkiej atletyki. Już w pierwszym wyzwaniu uczestnicy mogą rywalizować z Sebastianem Coe, dwukrotnym mistrzem olimpijskim na dystansie 1500 metrów, a obecnie przewodniczącym World Athletics. Ponadto Brytyjczyk ustanawiał rekordy świata na 800 metrów, 1000 metrów, 1500 metrów oraz 1 mili (1600 m) i właśnie na tym ostatnim dystansie zmierzy się z zawodnikami trenującymi przed World Athletics Half Marathon Championships.

Wyzwanie "Pierwsza mila z Sebastianem Coe" rozpoczyna się 27 lipca i potrwa do 9 sierpnia 2020 r. Rejestracja i więcej informacji znajduje się na stronie www.AllYouNeedIsRunning.com. W następnych tygodniach dystans do przebiegnięcia, w ramach kolejnych wyzwań, będzie się zwiększał. Wszystko to, by zawodnicy mogli jak najlepiej poradzić sobie 17 października podczas World Athletics Half Marathon Championships biegu masowym oraz wirtualnym. Wyzwania biegowe przygotowujące zawodników do pokonania półmaratonu są oczywiście bezpłatne. Organizatorzy zachęcają jednocześnie by zawodnicy, podczas procesu rejestracji, wsparli finansowo Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce , które jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, działającej w 136 krajach świata od 70 lat. Celem organizacji jest niesienie pomocy dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców.

Zdjęcie Gdynia Półmaraton / Sport Evolution / materiały prasowe

Organizatorzy przypominają również, że decyzja odnośnie organizacji masowego biegu konwencjonalnego w ramach World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 zostanie podjęta do końca sierpnia. Jednak niezależnie od tego, nową inicjatywą Światowej Federacji Lekkoatletycznej oraz Lokalnego Komitetu Organizacyjnego jest organizacja największego na świecie półmaratonu w formule wirtualnej.