67. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed igrzyskami w Tokio. Na Śląskim wystartują m.in. Justyna Święty-Ersetic, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Adam Kszczot, Wojciech Nowicki, Piotr Lisek, Michał Haratyk i Piotr Małachowski.



Memoriał Kusocińskiego: próba bicia rekordu świata

- Pokaże się mnóstwo gwiazd, także z zagranicy. Start potwierdzili już m.in. angielski specjalista w biegu na 800 metrów Elliot Giles, złoty i srebrny medalista igrzysk olimpijskich w skoku o tyczce Francuz Renaud Lavillenie, wicemistrzyni świata i halowa mistrzyni Europy z Torunia w skoku wzwyż Ukrainka Jarosława Mahuczich, mistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata w biegu na 110 metrów przez płotki Francuz Pascal Martinot-Lagarde, medalista mistrzostw Europy i świata w rzucie młotem Węgier Bence Halasz a także świetny brazylijski kulomiot Darlan Romani - wylicza Sebastian Chmara, dyrektor memoriału. Wydarzeniem dnia może być też próba bicia rekordu świata na 1500 metrów przez Etiopkę Gudaf Tsegay. To brązowa medalistka ostatnich mistrzostw świata na tym dystansie i była wicemistrzyni świata juniorów. - Tsegay przyjedzie na Śląsk ze swoimi zespołem, by niczego nie zaniedbać. Jest nastawiona na bicie rekordu świata więc my też jesteśmy przygotowani na taką ewentualność - mówi Chmara.

Stadion Śląski: bez kibiców sportu nie ma

Ciekawie zapowiadają się pojedynki w rzucie młotem - u panów rywalizować będą dwaj polscy kandydaci do medalu w Tokio Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, a u pań zmierzą się Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow i Malwina Kopron, obecna liderka europejskich tabel. Wszyscy to medaliści największych światowych imprez, czyli igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Kibicom pokażą się też młode gwiazdy, które przebojem wchodzą do polskiej reprezentacji, jak choćby 17-letnia specjalistka w biegu na 400 metrów Kornelia Lesiewicz. - Na Stadionie Śląskim biega mi się znakomicie, więc już nie mogę się doczekać tego startu. Doping kibiców na tym obiekcie dodaje skrzydeł - mówi. Będzie rywalizować z fenomenalną Namibijką Beatrice Masilingi oraz mistrzynią Europy z Torunia Holenderką Lisanne De Witte.

- Zdaję sobie sprawę, że wyrwa po pandemii będzie wymagała trochę czasu, by ją zasypać. Kibice będą na pewno spokojnie pojawiać się na imprezach masowych. Sport jest dla kibiców, bez kibiców po prostu go nie ma. To jest dom polskich lekkoatletów, a w domu startuje się zawsze dobrze - dodaje Chmara.

Świetna okazja żeby się zaszczepić

- Zostały dwa starty żeby zdobyć kwalifikacje: Memoriał Kusocińskiego i mistrzostwa Polski w Poznaniu - przypomina Jan Widera, prezes Stadionu Śląskiego. - Dwa wielkie wydarzenia lekkoatletyczne na Śląskim za nami, dwa przed nami [jeszcze Memoriał Kamili Skolimowskiej, przyp. aut.]. To świetna okazja żeby... się zaszczepić. Będzie taka możliwość w trakcie memoriału przy bramie numer 4 - dodaje Bartłomiej Kowalski, dyrektor Stadionu Śląskiego. Organizatorzy zadbali by przed i w trakcie memoriału można było przyjąć szczepionkę na COVID-19. Dla dorosłych przewidziano jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson, a dzieci od 12 roku życia będą mogły przyjąć pierwszą dawkę preparatu Pfizer.

Memoriał Kusocińskiego szansą dla rekonwalescentów

Narodowy Stadion Lekkoatletyczny - bo takie miano dzierży od blisko roku Stadion Śląski - po raz kolejny będzie świadkiem wielkiego wydarzenia. W ostatnich miesiącach odbyły się tu bardzo szczęśliwe dla polskich lekkoatletów mistrzostwa świata sztafet i drużynowe mistrzostwa Europy. - To jest jedyny stadion w Polsce, na którym możemy rozegrać największe światowe imprezy. Ba, to jest stadion, na którym moglibyśmy rozegrać zawody lekkoatletyczne w ramach igrzysk olimpijskich - uważa Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

- Te imprezy pokazały, że mamy zawodników w świetnej formie, ale wielu przecież nie widzieliśmy. Spodziewam się dobrych wyników, zdecydowanie lepszych, niż na drużynowych mistrzostwach Europy. Liczę na to, że zobaczymy dobre powroty. Mamy przecież świetnych zawodników, którzy borykają się jeszcze z kontuzjami i jeszcze próbują dołączyć do olimpijskiej ekipy - dodaje Chmara.

Program zawodów:

Wejście bramami nr 2, 3 oraz 5.

Podczas wydarzenia na terenie Stadionu Śląskiego dostępny będzie także mobilny punkt szczepień.

Ogólny program imprezy:

godz. 11 - otwarcie bram dla publiczności

godz. 12.30 - ceremonia otwarcia

godz. 12.50 - pierwsza konkurencja

godz. 16.30 - zakończenie zawodów