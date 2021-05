Lekkoatletyka. Piotr Małachowski wygrał mityng w Oleśnicy

To najlepszy w tym roku rezultat Małachowskiego, który sam ten sezon określił jako "the last dance", czyli z ang. "ostatni tanieć". Rekordzista Polski kończy bowiem po igrzyskach olimpijskich w Tokio sportową karierę.

Tuż za nim uplasował się w Oleśnicy uważany za jeden z największych talentów w tej konkurencji Bartłomiej Stój - 61,24.

W pchnięciu kulą Haratyk miał dwa podejścia powyżej 20 m i tę granicę przekroczył jako jedyny z zawodników. Drugi był Jakub Szyszkowski - 19,74. Żadnej próby nie zaliczyła mistrzyni Europy Paulina Guba.

Reklama

Na nietypowym dla siebie dystansie 200 m zaprezentowała się Małgorzata Hołub-Kowalik. Znana z występów na 400 m lekkoatletka uzyskała czas 23,93 i poprawiła rekord życiowy o cztery dziesiąte.

Zawodników nie rozpieszczała pogoda. Startowali w temperaturze ok. 15 stopni i na mokrej nawierzchni.