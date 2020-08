Czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek został zawodnikiem AZS AWF Katowice. Przez minione 12 lat reprezentował barwy Agrosu Zamość.

W lipcu lekkoatleta został ambasadorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie i całego regionu. Zawarł w tej sprawie umowę o współpracy z samorządem województwa.

- Chciałbym tu zostać do końca kariery, nie wiem, ile ona potrwa. To zależy od zdrowia, chęci i wyników. Kiedyś marzyłem, by trenować do "40", teraz schodzę do wieku 37-38 lat. Wolałbym już nie robić wycieczek po kraju. Lubię zbudować ciepłą atmosferę - mówił wtedy.

Przyznał, że zmieni klub, ale nie zdradził szczegółów. Oficjalnie o zmianie barw poinformowano we wtorek. - Przechodząc do nas, Paweł staje się jednocześnie twarzą uczelni i klubu. Jestem bardzo szczęśliwy, że dołącza do grona tak znakomitych zawodników, jak choćby inni lekkoatleci: Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, czy Ewa Swoboda - powiedział dyrektor AZS AWF Katowice Krzysztof Nowak, cytowany w komunikacie.

31-letni Fajdek podkreślił, że bardzo ceni sobie współpracę z Agrosem Zamość. - Miesiąc temu zostałem ambasadorem województwa śląskiego i Stadionu Śląskiego, więc postanowiłem też zmienić klub. Teraz zaczynam nowy etap i cieszę się, że udało nam się ustalić wspólne cele, które postaramy się realizować jak najdłużej - wyjaśnił.

Z nowym klubem zawodnik podpisał pięcioletnią umowę. - Już kilka lat temu robiliśmy rozeznanie pod kątem przenosin Pawła do naszego klubu, ale dopiero teraz udało się pomyślnie to przeprowadzić. Negocjacje były bardzo krótkie - dodał Nowak.

Możliwe, że młociarz będzie też studentem katowickiej AWF. - Paweł jest absolwentem studiów licencjackich i będziemy go gorąco namawiać na któryś z naszych siedmiu kierunków - zaznaczył dyrektor klubu.

Piotr Girczys