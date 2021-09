Polka, która niedawno, podczas mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu zajęła piąte miejsce, uzyskując 1,93 metra już wcześniej zapowiedziała, że występ w Opolu będzie dla niej pożegnaniem.

Lićwinko zwyciężyła z wynikiem 1,90. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Miąso (1,86), a trzecie - Katarzyna Kokot (1,78).



- Była to moje najwspanialsza przygoda w życiu. Jednak mam cały czas tę myśl z tyłu głowy, że to czas najwyższy, aby to zrobić - mówiła.



35-letnia zawodniczka w 2017 roku wywalczyła w Londynie brązowy medal mistrzostw świata. W 2014 roku, w Sopocie została halową mistrzynią świata. Dzierży także rekord Polski, zarówno w hali, jak i na otwartym stadionie.



