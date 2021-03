Niemiecki serwis "n-tv" w mocnych słowach skomentował zakończone przed dwoma tygodniami halowe mistrzostwa Europy w Toruniu. Jak czytamy, podczas tej imprezy miało wystąpić ognisko zakażenia koronawirusem, które odbija się teraz na ich reprezentacji.

Wśród niemieckich lekkoatletów wykryto dotąd 7 przypadków zakażenia. Pod tym względem "przodują" Włosi z aż 15 przypadkami. Choć w Toruniu organizatorzy zadbali o najwyższe standardy bezpieczeństwa, łącznie stwierdzono około 50 pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa.

"Konsekwencje dla sportu mogą być dramatyczne" - czytamy w "n-tv". "Dziesiątki uczestników przywiozło COVID-19 jako pamiątkę z ME. Pojedyncze wydarzenie spowodowało rozsianie wirusa po Europie" - dodano.



Jak podkreślają Niemcy, to bardzo zły sygnał przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, gdzie o wiele większa liczba sportowców skupiona będzie na małej przestrzeni. "To wydarzenie to igranie z ogniem" - wyrokują.



