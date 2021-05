Polki wygrały bieg eliminacyjny w sztafecie 4x400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata sztafet, które rozpoczęły się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

To pierwsza światowa impreza lekkoatletyczna od 2019 roku.

Polki, które pobiegły już w pierwszym biegu eliminacyjnym, wystąpiły w składzie: Kornelia Lesiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Kinga Gacka i Natalia Kaczmarek.

Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan i Anna Kiełbasińska nie mogły wystąpić z powodu urazów.

"Biało-Czerwone" prowadziły od początku do końca, uzyskując czas 3.28,11. Polki wyprzedziły Belgię - 3.28,27, Włochy - 3.30,04, Szwajcarię - 3.34,85 i Hiszpanię - 3.34,92. Dla wszystkich sztafet to były najlepsze czasy w sezonie.



Dzięki awansowi do finału podopieczne Aleksandra Matusińskiego zapewniły sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata w USA.



W drugim biegu eliminacyjnym wygrały Kubanki, które osiągnęły 3.27,90, wyprzedzając Holenderki - 3.28,40, Francuzki - 3.30,46 i Kenijki - 3.39,34. Oprócz reprezentantek "Pomarańczowych" dla pozostałych były to najlepsze czasy w sezonie.

Ostatnią serię eliminacyjną wygrały Brytyjki - 3.28,83 przed Niemkami - 3.29,73, które to drużyny zapewniły sobie występ w decydującym biegu, Botswaną - 3.34,99, Japonkami - 3.35,26 i Chile - 3.41,28.



Do niedzielnego finału awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdego z trzech biegów i dwie z najlepszymi czasami.

Zdjęcie Polki od lewej: Polki (od lewej): Kinga Gącka, Kornelia Lesiewicz, Natalia Kaczmarek i Małgorzata Holub-Kowalik / Andrzej Grygiel / PAP

