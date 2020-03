Lekkoatletyka. Mistrzyni świata w skoku w dal Malaika Mihambo prowadzi w sieci treningi dla dzieci

Złota medalistka ubiegłorocznych mistrzostwa świata w skoku w dal Niemka Malaika Mihambo prowadzi na kanale w serwisie YouTube codzienne treningi dla dzieci w wieku szkolnym siedzących w domach z powodu koronawirusa.

- Nastał czas niepewności. Nie tylko dla nas sportowców, ale i dla wszystkich - zaznaczyła cytowana przez portal Leichtathletik.de Mihambo.

26-letnia zawodniczka szczególną uwagę poświęca dzieciom, które z uwagi na obecną sytuację nie chodzą do szkoły oraz nie trenują w klubach sportowych.

Nawet jeśli rodzice starają się trzymać je z daleka od tej ogólnej niepewności, to dzieci mają dobrą intuicję i mimo wszystko czują, że coś jest nie tak. Jeśli mogę dołożyć małą cegiełkę do tego, by nadać pewną strukturę ich obecnej codzienności, zainspirować je do uprawiania sportu, to chcę to robić - podkreśliła.

Podczas swoich relacji lekkoatletka, która jest studentką nauk przyrodniczych, organizuje dla dzieci także konkursy i przekazuje im wiedzę.

Zanim wprowadzono obostrzenia związane z pandemią, Mihambo raz w tygodniu prowadziła zajęcia sportowe w szkole w Oftersheim.

W Niemczech zarejestrowano 61 913 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 583.

