Złoty medalista olimpijski w biegu przeszkodowym na 3000 metrów jest oskarżany o znęcanie się nad nieletnią. Conseslus Kipruto obecnie jest poszukiwany przez policję po tym, jak nastolatka zniknęła z domu, a następnie przyznała się, że przebywała w domu sportowca.

Kenijski lekkoatleta w swoim bogatym dorobku medalowym ma między innymi najcenniejsze krążki z mistrzostw świata oraz tytuł mistrza olimpijskiego wywalczony podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Teraz jego olimpijskie plany na ponowne pokazanie dominacji w koronnej dyscyplinie - biegu na 3000 metrów z przeszkodami, mogą zawisnąć na włosku. Biegacz poszukiwany jest bowiem przez policję, a zarzuty mu stawiane są bardzo poważne.

Chodzi o sprawę nastolatki, której zaginięcie jakiś czas temu zgłosili rodzice. Dziewczyna wróciła co prawda do domu po trzech dniach, ale utrzymywała w tajemnicy miejsce swojego tymczasowego przebywania. Wkrótce zdecydowano się na kontrolę jej telefonu. Udało się ustalić, że komunikowała się właśnie z Kipruto, a następnie przyznała się, że to przebywała właśnie w jego domu.

"Na komisariacie w Mosoriot rodzice skarżyli się, że Kipruto splugawił ich córkę. Nie możemy od razu potwierdzić, czy dziewczynka jest niepełnoletnia, czy dorosła" - powiedział policjant z lokalnego komisariatu.

Według kenijskich mediów rodzice zdecydowali się złożyć skargę na policję. Teraz organy ścigania sprawdzają, czy doszło do obcowania z ich córką. Najpierw muszą jednak ustalić miejsce przebywania sportowca. 25-latek zniknął bowiem po tym, jak pojawiły się oskarżenia wobec niego.

