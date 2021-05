Na Pucharze Europy w rzutach w Splicie Maria Andrejczyk o ponad cztery metry pobiła własny rekord Polski w rzucie oszczepem! Rzuciła 71,40 m, co daje jej trzeci wynik w historii na świecie.

Do tej pory rekord życiowy, który był też najlepszym wynikiem w kraju, wynosił 67,11 m. Polka osiągnęła taką odległość na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.



Teraz Andrejczyk świetnie rozpoczęła sezon. Pobiła swój rekord o ponad cztery metry. Zrobiła to już w pierwszej próbie.



Podczas zawodów Pucharu Europy w rzutach Polka osiągnęła 71,40 m. To trzeci wynik w historii kobiecego rzutu oszczepem. Dalej rzucały tylko Kubanka Osleidys Menéndez (71,70 m) i Czeszka Barbora Szpotakowa (72,28 m).



Konkurs trwa.





MP

