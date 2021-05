Maria Andrejczyk rzutem na odległość 71,40 m o ponad cztery metry pobiła własny rekord Polski w rzucie oszczepem i ustanowiła trzeci najlepszy rezultat na świecie. Polka przyznała, że wciąż do niej to nie dociera.

Polska lekkoatletka znakomity wynik osiągnęła podczas zawodów w Splicie. Swój własny rekord Polski pobiła już w pierwszej próbie.

Andrejczyk w rozmowie z worldathletics.org przyznała, że sukces nie spadł jej z nieba.



- Miałam momenty, w których myślałam, że nie wrócę już do dalekiego rzucania - powiedziała lekkoatletka.



- Po tym, jak do medalu igrzysk zabrakło mi dwóch centymetrów, mam jednak pracę do wykonania. Wciąż wierzę, że spełnię moje olimpijskie marzenie - dodała.



Andrejczyk: Nie pamiętam tego rzutu

Z kolei w rozmowie z Michałem Chmielewskim z TVP Sport Andrejczyk przyznała, że jest w szoku po uzyskaniu trzeciego najlepszego wyniku w historii dyscypliny.



- Nie wiem, nie umiem. Nie pamiętam. Kosmos. Nie dociera do mnie - odpowiadała zapytana o to, jak tego dokonała.







- Nie pamiętam tego rzutu. Trener to nagrał, pewnie będziemy to wiele razy oglądać. Ale może później, jak emocje opadną. Czułam jednak, że był niezły. Inaczej przecież by nie poleciało - dodała Andrejczyk, wciąż pełna emocji.



Polka przyznała też, że jej celem jest medal igrzysk olimpijskich. Sama przestrzega jednak przed tym, by za wcześnie nie wieszać go na jej szyi.

