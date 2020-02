Marcin Chabowski przegrał z kontuzją i musi rozstać się z myślą o walce o olimpijskie minimum. Aktualny mistrz Polski w maratonie boryka się z pęknięciem zmęczeniowym kości śródstopia.

Utytułowany biegacz poinformował swoich kibiców, że przez przerwę w treningach wywołaną kontuzją musi pożegnać się z marzeniem o wyjeździe na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Marcin Chabowski doznał na treningu pęknięcia zmęczeniowego IV kości śródstopia i nie powalczy o minimum olimpijskie na dystansie maratońskim.

"Czeka mnie 6-8 tygodni przerwy od biegania. Tym samym z głowy maraton i starty w pierwszej części sezonu. Przykre jest to, że kontuzja pojawiła się nagle i do uszkodzenia musiało dojść na treningu tempowym. Tym samym z dnia na dzień zostałem pozbawiony szansy do walki o kwalifikację IO w Tokio" - napisał biegacz na swojej stronie na Facebooku.

Chabowski to wielokrotny mistrz Polski na kilku dystansach, a także medalista światowych wojskowych igrzysk sportowych.

Polscy biegacze długodystansowi szykują atak na minimum olimpijskie podczas wiosennych startów. Minimalny czas, jaki muszą osiągnąć, żeby móc pojechać do Tokio, to 2:11:30.