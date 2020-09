Lekkoatletyka. Mach i Nowicki ze złotem mistrzostw Polski w półmaratonie

W piątek rozstrzygnięto walkę o tytuł mistrzyni i mistrza Polski w półmaratonie. W parku Myślęcinek na obrzeżach Bydgoszczy ze zwycięstwa cieszyli się Angelika Mach i Adam Nowicki. W ramach mistrzostw toczyła się również rywalizacja o prawo startu w reprezentacji kraju podczas mistrzostw świata na tym samym dystansie.

W piątkowy poranek w parku Myślęcinek na obrzeżach Bydgoszczy na starcie stanęła skromna obsada podczas 28. Mistrzostw Polski w Półmaratonie.

Nowy termin zawodów biegacze poznali dopiero przed kilkoma dniami. Pierwotnie data ustalona została na 6 września. Krajowy czempionat był jednocześnie walką o awans do reprezentacji Polski podczas gdyńskich mistrzostw świata w półmaratonie. Te zaplanowano na 17 października.

W rywalizacji na czterech pętlach wystartowała mocna obstawa z czołówki polskich biegów ulicznych.

Wśród pań bezkonkurencyjna była Angelika Mach, która wywalczyła złoty medal z czasem 1:13.58. Reprezentantka klubu AZS UMCS Lublin w zeszłym roku ustanowiła swój rekord życiowy na dwa razy dłuższym dystansie, który wynosi 2:39.52.

Podium kobiet uzupełniły Monika Jackiewicz z MKL Szczecin (1:16.10) oraz Joanna Dorociak w barwach Air Zone Warszawa (1:17.10). Co ciekawe, Dorociak to medalistka mistrzostw Europy i Polski we wioślarstwie.

Mistrzem Polski został z kolei Adam Nowicki. Przedstawiciel klubu MKL Szczecin wykręcił czas 1:04.50. Tuż za nim uplasowali się Adam Głogowski (UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork) z czasem 1:05.30 oraz Damian Kabat z WMLKS Pomorze Stargard (1:05.34).

W tym roku najlepszych polskich biegaczy czeka jeszcze start podczas mistrzostw Polski w maratonie. Na początku września Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił nowy termin czempionatu. Ten ma odbyć się o specyficznej porze roku jak na tego typu imprezy. O tym, kto zostanie mistrzem kraju na królewski dystansie, dowiemy się 6 grudnia w Dębnie.

