Lekkoatletyka. Lavillenie nie wystąpi w lipcowym mityngu w Zurychu

Były rekordzista świata w skoku o tyczce Renaud Lavillenie ma złamany palec i nie wystąpi w planowanym na 9 lipca pokazowym mityngu lekkoatletycznym Diamentowej Ligi w Zurychu. Urazu 33-letni Francuz doznał podczas treningu.

"Przeszedłem badania, które wykazały, że kciuk jest złamany. Jutro przejdę operację" - napisał w środę na Twitterze mistrz olimpijski z 2012 roku.

Do pełni formy ma wrócić pod koniec sierpnia.

Sezon Diamentowej Ligi został opóźniony z powodu pandemii koronawirusa i ma się rozpocząć 14 sierpnia w Monako.

W czerwcu w Oslo odbyły się już jedne pokazowe zawody tego cyklu, tzw. Impossible Games. Mityng w Zurychu nosi z kolei nazwę "Inspiration Games".

