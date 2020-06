​Słoweński dyskobol Kristjan Čeh poprawił 44 letni rekord świata młodzieżowców, czyli zawodników do lat 23. Podczas mityngu w Mariborze uzyskał wynik 68,75 m, który jest o 15 cm lepszy od dotychczasowego rekordu.

W 1976 roku reprezentant NRD Wolfgang Schmidt zanotował 68,60 m. Miał wówczas 22 lata i 126 dni.

Mierzący 206 cm Čeh jest znacznie młodszy. 17 lutego ukończył 21 lat i status młodzieżowca zachowa jeszcze w kolejnym sezonie. Jego dotychczasowy rekord życiowy wynosił 66,29 m.

