Konrad Bukowiecki po niedawno zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Polski opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych romantyczny post. Polski kulomiot prezentuje się na fotografii w objęciach swojej ukochanej, Natalii Kaczmarek, z którą wzajemnie wspierali się podczas rywalizacji.

Konrad Bukowiecki i Natalia Kaczmarek to kolejna para, którą połączyła miłość do sportu. Polski kulomiot właśnie pochwalił się chwytającym za serce zdjęciem, na którym lekkoatleci wpadali sobie w ramiona podczas minionych mistrzostw Polski we Włocławku.

Bukowiecki nie obronił tytułu mistrza kraju. Tym razem musiał uznać wyższość swoich rywali - Michała Haratyka i Jakuba Szyszkowskiego. 23-latek z krajowego czempionatu przywiózł tym samym brązowy krążek.

Uwaga olimpijczyka skupiona była jednak nie tylko na swoim własnym starcie. Na stadionie w konkurencji biegu na 400 metrów piąte miejsce zajęła właśnie Natalia Kaczmarek. Biegaczka również mogła cieszyć się z medalu. W jej ręce wpadło bowiem złoto w sztafecie 4x400 metrów.

Para jest ze sobą już od dwóch lat. Co jakiś czas na ich profilach pojawiają się wspólne fotografie, relacjonujące lepsze chwile z codziennego życia sportowców.

AB