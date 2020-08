Dla reprezentantki Polski 66. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego zakończył się drugim miejscem z pewną dozą żalu, że nie zdołała wygrać swojej konkurencji. Jak przyznała Karolina Kołeczek, teraz czas na ustabilizowanie formy i kolejne starty w tym innym niż wszystkie sezonie.

Karolina Kołeczek w konkurencji 100 m przez płotki musiała uznać wyższość tylko jednej zawodniczki. Francuska Cyrena Samba-Mayela wyprzedziła Polkę o 0,12 sekundy, ustanawiając w Chorzowie swój rekord życiowy.

- Drugi wynik. Szkoda, że nie dałam rady wygrać. Jak najbardziej jestem zadowolona ze startu. Jest coraz lepiej. Teraz trzeba to wszystko ułożyć na spokojnie. Dużo pracy i dużo treningu. Wcale nie jest to łatwe. Normalnie już byśmy kończyli sezon, a tak trzeba zaczynać i zaledwie jest to kilka startów - skomentowała swój występ Kołeczek.

Tym razem podczas 66. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego trybuny nie mogły pękać w szwach. Ograniczona liczba kibiców spowodowana była pandemią koronawirusa. Na szczęście i tak doping fanów był dobrze słyszalny na bieżni.

- Zawsze skupiam się na sobie i nie rozglądam się wokół trybun. Szkoda, że nie ma tak dużo ludzi. Mamy okres pandemii koronawirusa. Mimo wszystko atmosfera jest bardzo dobra, a ten bieg będę wspominać bardzo dobrze - dodała polska lekkoatletka.

W Chorzowie Kołeczek pobiegła w czasie 12.99. Teraz przed reprezentantką AZS UMSC Lublin mistrzostwa Polski we Włocławku.

