Justyna Święty-Ersetic zajęła drugie miejsce w biegu na dystansie 400 m podczas 66. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego. Polka dała z siebie wszystko, nie mogąc długo złapać tchu. Jak stwierdziła tuż po swoim starcie, pomimo wyjątkowego sezonu, tego lata ma jeszcze coś do zdobycia.

We wtorek Stadion Śląski ponownie stał się mekką lekkoatletyki. Sportowcy rywalizowali podczas 66. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego, a jedną z najbardziej oczekiwanych konkurencji był bieg kobiet na dystansie 400 metrów.

W tej konkurencji oglądaliśmy aż sześć Polek, wśród których jak zawsze wyróżniała się Justyna Święty-Ersetic. Nasza biegaczka uzyskała rezultat 51.64, dając się wyprzedzić jedynie Amerykance Wadeline Jonathas (51.23).

- Jestem potwornie zmęczona, ale dałam z siebie wszystko i walczyłam do samego końca. Niestety tym razem zabrakło u mnie sił. Starałam się wypaść dla samej siebie jak najlepiej. Mam nadzieję, że mi się to udało. Z wyniku jestem zadowolona. Mam nadzieję, że na mistrzostwach Polski będę mogła jeszcze coś urwać, aby tytuł mistrzyni Polski do mnie powrócił - powiedziała po rywalizacji Święty-Ersetic.

Reprezentantka Polski była wyraźnie zmęczona po swoim biegu, twierdząc, że dała z siebie więcej niż sto procent. Pomimo tego, że sezon jest specyficzny, chce jeszcze wyciągnąć z niego tyle, ile to tylko możliwe.

- Dałam dzisiaj z siebie tyle, ile mogłam. Kolejny raz przegrałam z Amerykanką. Chciałabym wygrać na memoriale Kamili Skolimowskiej. To zawodniczka znana z mocnej końcówki. Starłam się ją gonić, ale na końcówce nie miałam już sił. Wiem, że w tym sezonie stać mnie na szybkie bieganie. Dopiero co się zaczął, a już będzie się powoli kończył. Ja do formy dochodzę startami, a tych jest w tym roku bardzo mało - tłumaczyła polska biegaczka.