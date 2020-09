W sobotę w Karpaczu najlepsi polscy biegacze długodystansowi walczyli o tytuł mistrzyni i mistrza Polski na dystansie 10 000 tysięcy metrów. Najlepsi w stawce okazali się Katarzyna Jankowska oraz Krystian Zalewski.

Na starcie sobotnich mistrzostw Polski na dystansie 10 000 tysięcy metrów stawiła się rekordowa liczba zawodników. Stadion im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu gościł czołówkę najlepszych polskich biegaczy długodystansowych.

Rywalizacja mężczyzn została podzielona na trzy grupy. W pierwszej zmierzyli się zawodnicy, legitymujący się najsłabszymi życiówkami, zaś w ostatnim biegu rozstrzygnięto, w czyje ręce trafi złoty medal mistrzostw kraju. Łącznie w Karpaczu stawiło się 62 biegaczy, z czego pięciu nie ukończyło zawodów.

Bezkonkurencyjny tego dnia okazał się faworyt - Krystian Zalewski (UKS Barnim Goleniów), który zwycięstwo zagwarantował sobie wynikiem 28.59,88. Na drugim miejscu uplasował się mistrz Polski na dystansie 10 km sprzed czterech lat - Szymon Kulka. Zawodnik reprezentujący barwy WKS Grunwald Poznań przekroczył linię mety z czasem 29.13,14. Czołową trójkę uzupełnił z kolei multimedalista mistrzostw Polski Adam Nowicki (29.23,35).

Tuż przed biegiem najlepszych panów, wystartowała seria kobiet. Ostatecznie na linii startu pojawiły się 22 panie.

Mistrzowski tytuł trafił w ręce Katarzyny Jankowskiej. Reprezentantka KS Podlasie Białystok wykręciła czas 33.10,52, wyprzedzając niezwykle utytułowaną biegaczkę Izabelę Paszkiewicz. Tej srebrny krążek dał wynik 33.14,34. Na najniższym stopniu podium stanęła z kolei Aleksandra Lisowska. Przy nazwisku zawodniczki KS AZS UWM Olsztyn na tabeli wyników pojawił się rezultat 33.42,21.

Podczas sobotniej rywalizacji rozdano również medale w kategorii U23. Wśród młodszych zawodników najlepiej spisał się Patryk Kozłowski (30.50,56). Tuż za nim uplasował się Nikodem Dworczak (30.54,33). Brązowy krążek wywalczył zaś Oliwier Mutwil (31.13,01).

W młodszej grupie pań medale zawisły z kolei na szyi Beaty Topki (35.11,40), Mileny Sadowskiej (36.09,56) oraz Anny Wiktorczyk (36.58,06).

Specyfiką tegorocznych mistrzostw Polski była ich lokalizacja. Stadion lekkoatletyczny w Karpaczu zlokalizowany jest bowiem na wysokości 600 m n.p.m. Z tym czynnikiem z pewnością liczyli się biegacze, przygotowujący się do startu w mistrzostwach.

Tegoroczni zwycięzcy w tej wymagającej konkurencji nie zbliżyli się do starzejących się rekordów Polski. Ten wśród pań na dystansie 10 000 metrów należy do Karoliny Jarzyńskiej, która w 2013 roku pobiegła w czasie 31.43,51. Zdecydowanie starszy i bardziej wyśrubowany jest rekord wśród mężczyzn. Ten należy do Jerzego Kowola i pochodzi z 1978 roku (27.53,61).

Z Karpacza Aleksandra Bazułka