Trzykrotny mistrz świata i rekordzista globu w półmaratonie Kenijczyk Geoffrey Kamworor został potrącony przez motocykl i ma złamaną nogę. Do zdarzenia doszło w czwartek podczas treningu w ojczyźnie.

27-letni Kamworor, dwukrotny zwycięzca maratonu w Nowym Jorku (2017, 2019), był operowany w Eldoret.

- Byłem już bardzo blisko domu podczas porannego biegu, kiedy jadący z dużą prędkością motocyklista najechał na mnie z tyłu. Upadłem, doznając urazów nogi i głowy. Kierowca pomógł mi wstać i zabrał do szpitala - opowiadał utytułowany biegacz.

Kamworor doznał złamania kości piszczelowej, miał też poobijaną głowę.

W tym roku Kenijczyk miał bronić tytułu mistrza świata w półmaratonie w zawodach w Gdyni, przesuniętych z powodu koronawirusa na 17 października. Z kolei zaplanowany na 1 listopada maraton w Nowym Jorku został odwołany, także ze względu na pandemię.

Zdjęcie Geoffrey Kamworor / AFP

