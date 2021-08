Lekkoatletyka. Emilia Ankiewicz żegna się z profesjonalnym sportem

Lekkoatletyka

Polska lekkoatletka podjęła decyzję o zakończeniu kariery. We wzruszającym poście podzieliła się z fanami kulisami trudnej decyzji. „Z uśmiechem na ustach, ale też łezką w oku bujając się na fotelu przy kominku będą wspominała to wszystko, co miałam okazję przeżyć” – napisała Emilia Ankiewicz.

