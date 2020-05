Lekkoatletyka. Duplantis z USA leci do Szwecji, aby w miarę normalnie trenować

Rekordzista świata w skoku o tyczce Szwed Armand Duplantis, przebywający od prawie trzech miesięcy w USA u swoich rodziców, zamierza jak najszybciej polecieć do Szwecji. Wyjaśnił, że będzie tam mógł w miarę normalnie trenować, co w Stanach Zjednoczonych obecnie jest niemożliwe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niesamowity wyczyn byłego lekkoatlety. Przebiegł maraton w ogródku. Wideo © 2020 Associated Press

"Z powodu epidemii koronawirusa praktycznie wszystko jest tu zamknięte. Uniwersytet w Louisianie wraz z boiskami, siłowniami i halami jest zamknięty, a jest to jedyne miejsce do treningu w całym stanie. Od wielu tygodni ćwiczę w ogrodzie rodziców w Baton Rouge na samodzielnie zbudowanym, prymitywnym zeskoku, lecz nie jest to rozwiązanie. Z powodu izolacji zacząłem już wpadać nawet w depresję" - powiedział tyczkarz na antenie szwedzkiej telewizji SVT.



Reklama

Dlatego, jak wyjaśnił chce, jak najszybciej, najpóźniej za dwa tygodnie, znaleźć się w Szwecji. Tam od lutego ma swoje mieszkanie w Uppsali, w odległości 60 kilometrów od lotniska Arlanda, na którym wyląduje. Jest tam też klub, który reprezentuje - Uppsala IF Friidrott.



"W Szwecji obiekty sportowe są zamknięte tylko dla imprez, lecz nie dla treningu i nie ma wymogu kwarantanny po przekroczeniu granicy, więc będę mógł kontynuować mój program przygotowań do mityngów i zawodów, których rozgrywanie ma się rozpocząć już w sierpniu" - zaznaczył.



Urodzony w USA 20-letni Szwed zapowiedział również start w mityngu Bislett Games w Oslo, który odbędzie się w okrojonej wersji 11 czerwca jako "Impossible Games".

Z Uppsali do stolicy Norwegii ma 500 kilometrów samochodem. W skoku o tyczce wystartują tylko on i Norweg Sondre Guttormsen, a Francuz Renaud Lavillenie będzie skakał korespondencyjnie w swoim ogrodzie we Francji, lecz jako pełnoprawny uczestnik mityngu.

"To będzie dla mnie bardzo ważny start. Chociaż bez publiczności i wielu rywali, to jednak w normalnych technicznie warunkach" - podkreślił Szwed.



Zdjęcie Armand Duplantis / AFP

kucz/ cegl/