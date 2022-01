Lekkoatletyka. Drużynowe Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim imprezą roku

Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce rozgrywane są od 2009 roku. Na Stadionie Śląskim 29-30 maja zmierzyło się siedem najlepszych europejskich reprezentacji lekkoatletycznych. Podczas dwudniowych zmagań Polacy obronili tytuł drużynowego mistrza kontynentu, który zdobyli w Bydgoszczy w 2019.

Stadion Śląski: Impreza przeprowadzona mimo koronawirusa

Impreza była organizowana w trudnym momencie, w czasie pandemii, ale w jej trakcie udało się zapobiec przypadkowi zakażenia koronawirusem. Wydarzenie odbyło się z udziałem publiczności, dla której przygotowano specjalny punkt szczepień. Wszyscy fani lekkiej atletyki, którzy przybyli na stadion mogli się zaszczepić. - Ta prestiżowa nagroda to dla nas motywacja a także ogromna promocja dla regionu, umacniamy jego pozycję na sportowej mapie Polski - stwierdził Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.



- Dla nas to duże wyróżnienie, zostaliśmy docenieni. Zrobiliśmy dobrą pracę, która - mam nadzieję - będzie procentowała w przyszłości, bo chcemy organizować kolejne imprezy - mówi "Interii" Bartłomiej Kowalski, dyrektor Stadionu Śląskiego i jednocześnie dyrektor nagrodzonej imprezy. - Goście z zagranicy przekonali się, że potrafimy organizować duże imprezy lekkoatletyczne na obiekcie z którego możemy być dumni. Świetnie spisali się ludzie, którzy pracowali przy imprezie, a której przeprowadzenie nie było przecież łatwe. Pierwotnie miała odbyć się na Białorusi jednak pandemia pokrzyżowała szyki. W zaledwie pięć miesięcy przygotowaliśmy duże, europejskie wydarzenie, na które z reguły organizatorzy potrzebują około dwóch lat. Musieliśmy dostosowywać się do zmieniających się obostrzeń, ale - jak się okazuje - było warto. Wyróżnienie, które uznajemy za świetną promocję Śląska jest dla nas motywacją do dalszej pracy - dodaje Bartłomiej Kowalski.

Stadion Śląski: czas na mistrzostwa Europy

Wiadomo już, że będą odbywać się kolejne imprezy lekkoatletyczne. Najbardziej prestiżowe odbędzie się za sześć lat. - profesjonalizm i determinacja sprawiły, że w 2028 roku to właśnie województwo śląskie będzie organizatorem mistrzostw Europy - podkreśla Jakub Chełstowski. Pierwszy raz w historii Polska będzie organizowała imprezę o takiej randze.

Rok wcześniej imprezą roku w Polsce uznano kolarski Tour de Pologne.

Paweł Czado