Włoch Donato Sabia, halowy lekkoatletyczny mistrz Europy z 1984 roku w biegu na 800 metrów, dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, zmarł na skutek koronawirusa. Miał 56 lat. Nie żyje także ojciec sportowca.

Były włoski lekkoatleta umarł w szpitalu w rodzinnym mieście Potenza na południu Włoch.

Od kilku dni Sabia przebywał na oddziale intensywnej terapii, ale jego życia nie udało się uratować.

Jak podała agencja AP, niedawno z powodu koronawirusa zmarł także ojciec byłego sportowca.

- To tragedia wśród tragedii - skomentował szef włoskiej federacji lekkoatletycznej Alfio Giomi. - Donato był człowiekiem, którego nie można było nie kochać - dodał.



Sabia dwukrotnie wystąpił w finałowym biegu olimpijskim na 800 metrów. Podczas igrzysk w 1984 roku w Los Angeles zajął piąte miejsce, a cztery lata później w Seulu był siódmy.

W 1984 roku wywalczył w Goeteborgu złoty medal halowych mistrzostw Europy na tym dystansie.

W ostatnim czasie Sabia był szefem lokalnego związku lekkoatletycznego w regionie Basilicata na południu Włoch.

We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już ok. 17 tysięcy osób. W południowym regionie kraju to piętnasta ofiara śmiertelna.



