Wydawałoby się, że profesjonalny sport i ramadan muszą się wykluczać. Mistrzyni olimpijska i jedna z najlepszych zawodniczek świata w biegu przez płotki opowiada o tym, jak pandemia pozwoliła jej sumienniej pościć. - Tym razem obiecałam sobie, że to zrobię – powiedziała Dalilah Muhammad.

Ramadan to dla profesjonalnego sportowca trudny orzech do zgryzienia. Ciężko bowiem jednocześnie respektować zasady religijne, utrzymując przy tym restrykcyjny plan treningowy bez wpływu na samopoczucie.

Dalilah Muhammad jest muzułmanką i jedną z dwóch medalistek olimpijskich ze Stanów Zjednoczonych, które wyznają tę religię. 30-latka na swoim koncie ma rekord świata w biegu na 400 metrów przez płotki, złoty krążek igrzysk z Rio de Janeiro sprzed czterech lat oraz tytuł mistrzyni świata w sztafecie 4x400 metrów.

Sukcesy na gruncie sportowym muszą wiązać się z wyrzeczeniami w zakresie godzenia się na post w czasie ramadanu. Jak przyznaje lekkoatletka, trudno byłoby jej stosować się do zasad w normalnym trybie treningowym. Pandemia dała jej na to szansę.

"Nigdy nie jestem w stanie wykonać pełnych 30 dni postu i tym razem obiecałam sobie, że to zrobię. Mogę to zrobić teraz, gdy mój trening nie jest tak intensywny. Nie ma większych mistrzostw, do których się przygotowuję" - wyznała Dalilah Muhammad w CNN.

Lekkoatletka znajduje sposoby na to, aby w ciągu roku nadrabiać post. Takie rozwiązanie dopuszcza zresztą islam. W ramadanie wyznawcy nie mogą spożywać posiłków oraz pić żadnych napojów łącznie z wodą od świtu do zachodu słońca.

"Zdecydowanie wykorzystuję tę okazję, by pościć więcej niż normalnie. Zawsze próbuję pościć przez kilka dni w sezonie. Szczerze mówiąc, jest mi bardzo trudno trenować tak ciężko i jednocześnie stosować się do ramadanu" - dodała mistrzyni olimpijska.