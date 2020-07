​Wicemistrzyni świata w biegu na 100 m ppł z 2015 roku Niemka Cindy Roleder jest w ciąży. Dziecko ma urodzić pod koniec roku i nie wyklucza swojego występu w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio.

"W tej chwili sport nie jest już najważniejszy. Moje dziecko nie jest jeszcze na świecie, ale już teraz przewartościowało moje życie. Muszę poświęcić się teraz komuś innemu" - powiedziała piąta zawodniczka ostatnich igrzysk w wywiadzie dla portalu leichtathletik.de.

Jesienią 2018 roku Roleder wzięła ślub ze swoim długoletnim partnerem Hendrikiem. Dziecko ma przyjść na świat pod koniec tego roku, ale mimo wszystko lekkoatletka jeszcze nawet sześć razy w tygodniu odwiedza halę, gdzie próbuje utrzymać swoje ciało w formie.

- Teraz już nie chodzi o przełamywanie swoich możliwości, ale o to, by zbyt wiele nie stracić. Zobaczymy, jak długo się uda - przyznała 30-latka.

Roleder, trzykrotna medalistka mistrzostw Europy, nie przekreśla jeszcze swoich szans na powrót do rywalizacji w przyszłym sezonie.

- Jeśli wszystko pójdzie tak jak planujemy, chciałabym wrócić do sportu i spróbować przygotować się do igrzysk w Tokio. Nic jednak na siłę - zaznaczyła i dodała: - Wiem, że będę miała tylko siedem miesięcy i zdaję sobie z tego sprawę, że to mało, ale ja lubię wyzwania.