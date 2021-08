Wtedy legenda polskiej lekkoatletyki uzyskała rekord świata 49,28 s. Rekord ten dwa lata później odebrała jej w Lipsku Marita Koch z NRD, ale do dzisiaj jest to rekord Polski. Żadna ze znakomitych polskich czterystumetrówek i "Aniołków Matysińskiego" nie biegała tak szybko. Teraz jednak Anna Kiełbasińska najbardziej zbliżyła się do rekordu Ireny Szewińskiej i w La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii uzyskała drugi wynik w dziejach polskiej lekkoatletyki.





Drugi w dziejach wynik Anny Kiełbasińskiej!

Ta szwajcarska miejscowość leży na wysokości niemal 1000 metrów n.p.m, zatem rozrzedzone powietrze mogło pomóc Polce w uzyskaniu rekordu życiowego i tak znakomitego rezultatu.



W czerwcu czas 50,72 s uzyskała w Poznaniu inna biegaczka Natalia Kaczmarek, która pokonała na mistrzostwach Polski sama Justynę Święty-Ersetic. Obie zawodniczki biegły w złotej sztafecie mieszanej igrzysk Tokio 2020. Anna Kiełbasińska to z kolei srebrna medalistka sztafety 4x400 metrów kobiet w Tokio 2020.

