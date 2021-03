Młody lekkoatleta zachwycił niedawno podczas halowych mistrzostw kraju w młodszych kategoriach wiekowych. 12-letni Quincy Wilson dystans 400 metrów w Virginia Beach pokonał w rewelacyjnym czasie 51.78 sekund.

Jeśli mowa o młodych sportowych talentach, do tego grona z całą pewnością można zaliczyć 12-letniego Amerykanina. Biegacz kilka dni temu zachwycił na bieżni w Virginia Beach podczas halowych mistrzostw kraju dla najmłodszych lekkoatletów.

Quincy Wilson zabłysnął na dystansie 400 metrów, ustanawiając czas 51.78 sekund. Co prawda młody sportowiec do rekordu świata w swojej kategorii wiekowej stracił nieco ponad sekundę, jest to niewątpliwie fenomenalny rezultat, jak na ten wiek.

Wilson jeszcze niedawno taki sam dystans pokonywał w czasie 56.36 sekund.

Autorem rekordu świata w kategorii 11-12 lat wśród chłopców jest Bryce Love, który w 2009 roku pokonał 400 metrów na bieżni w czasie 50.75. Love nie kontynuował jednak lekkoatletycznej przygody, wiążąc się na stałe z futbolem amerykańskim.

