Lekkoatletyczny świat czekał prawie ćwierć wieku. Rekord giganta z Norwegii

Jakob Ingebrigtsen może i przegrał złoto na swoich koronnych 1500 m podczas mistrzostw świata w Budapeszcie, ale raczej było to dziełem przypadku. W mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli pokazał niesamowitą formę, niemal "zjadł" wszystkich rywali na nietypowym dystansie 2000 m. Samotnie pobiegł po rekord świata, który od 24 lat należał do legendarnego Marokańczyka Hichama El Guerrouja. I pobił go wyraźnie - ten nowy wynosi 4:43.13.