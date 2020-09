Niezły wynik Michała Haratyka, wygrana Pawła Fajdka nad Wojciechem Nowickim, triumf Piotra Liska i sensacyjne przegrane Marcina Lewandowskiego oraz Adama Kszczota - to w skrócie najciekawsze wydarzenia z lekkoatletycznego mityngu Poznań Athletics Grand Prix.

Nasz najlepszy obecnie kulomiot Michał Haratyk zaczął rywalizację na poznańskim Golęcinie dość niemrawo i z wynikiem 19,84 był dopiero trzeci po pierwszej serii. Później aż czterokrotnie przekraczał jednak granicę 21 metrów, a w ostatniej serii pchnął kulę na 21,55 m - blisko pół metra dalej od Amerykanina Nicka Ponzio oraz niemal metr dalej od niemieckiego dwukrotnego mistrza świata Davida Storla. - Całkiem fajnie poszło, nawet regularnie pchałem. Walczyłem, walczyłem, ale wciąż była ta sama dziura. 21,20, 21,50 najdalej. Szkoda, że trochę cieplej nie było, bo czułem, że może być jednak lepiej - mówił Haratyk.

Więcej można też było się spdoziewać po rywalizacji młociarzy - tu doszło do kolejnego pojedynku Pawła Fajdka z Wojciechem Nowickim. Aktualny mistrz świata, czyli Fajdek, dość pewnie pokonał aktualnego mistrza Europy. Jeszcze po czwartej serii obu polskich czempionów dzieliło pięć centymetrów, ale rzut Fajdka na 78,06 m w piątej serii załatwił sprawę. Mimo tego czterokrotny mistrz świata był nieco rozczarowany, bo po raz pierwszy od 2012 roku zakończy sezon bez przekroczenia 80 metrów.

- Moje założenie było takie, aby się bardziej nie popsuć. Dwa dni temu naderwałem mięsień czworogłowy, lekarz pozwolił startować, ale miałem być ostrożny. I tak wyglądał ten konkurs. Zacząłem delikatnie, potem przyspieszyłem i wyniki były coraz lepsze, ale w dalszym ciągu niezadowalające. Przez brak bólu w miejscu urazu zdecydowałem się rzucić mocniej, wyszło 78 metrów. To całkiem przyzwoity wynik, ale byłem przygotowany na 80 - mówił po zawodach Fajdek, który Nowickiego pokonał o prawie trzy metry.

Młociarze narzekali jednak na nowe koło na poznańskim stadionie, które było tępe i wolne. - 80 metrów chciałbym łamać w każdym roku, to pierwszy sezon od ośmiu lat bez takiego rezultatu. Nie można go jednak traktować normalnie, bo mieliśmy długą przerwę przez Covid, sam nie trenowałem przez miesiąc. W ostatnim starcie zabrakło mi do granicy tylko 19 centymetrów, ale wiem, że byłbym w stanie to rzucić. W spalonych rzutach młot już tak latał - dodał. Wśród kobiet wyniki były bardziej zbliżone - Malwina Kopron (72,48 m) pokonała Katarzynę Furmanek (71,63 m) o niecały metr. Ledwo 66 metrów przekroczyła Joanna Fiodorow, ale wicemistrzyni świata z Dohy przeszła w tym roku zabieg ortopedyczny lewego kolana i formę może szykować na kolejny sezon. - Tokio? Obawiam się, że coś się może znowu stać, ale staram się o tym nie myśleć. Liczę jednak, że się odbędą. Czekać tyle lat na igrzyska to naprawdę jest męka. Mój plan jest bardzo ambitny, ale nie chce o nim mówić. Medal w Tokio da pewnie wynik w granicach 77 metrów i mam nadzieję, że jak nabiorę trochę masy, to tyle będę rzucać - mówiła Kopron.

W skoku o tyczce równych sobie nie miał Piotr Lisek, który wynikiem 5,72 m zdystansował konkurencję. Żadnego udanego skoku nie zaliczył Paweł Wojciechowski, który strącił poprzeczkę już na wysokości 5,37 m. W trzeciej próbie pochodzący z Dusznik pod Poznaniem Lisek był bliski pokonania poprzeczki zawieszonej na wysokości 5,82 m. Gdyby to zrobił, pobiłby rekord mityngu. - Te skoki były pozytywne i udane, a sezon jest bardzo trudny dla nas. Starty są skomasowane w jednym okresie, jeździmy z zawodów na zawody i jesteśmy zmęczeni. Rywale niestety szybko odpadli, ale ja skaczę dla siebie i dla publiczności. Fajnie, że tak dobrze żyliśmy z publicznością, więź była wyczuwalna - komentował Lisek.

W najciekawszym biegu męskim doszło do starcia specjalisty od 1500 m Marcina Lewandowskiego z Adamem Kszczotem, który jednak preferuje start na dwa okrążenia. Obaj przez dłuższą część dystansu biegli na końcu stawki, a na finiszu... nie dali rady wyprzedzić wszystkich rywali. Lewandowski wpadł na metę trzeci (3.37,71), a Kszczot - szósty (3.38,69). Wygrał Brytyjczyk Piers Copeland (3.37,51), a przed Lewandowskim był jeszcze Czech Filip Sasinek (3.37,68). Z kolei w zmaganiach na 400 metrów zmierzyły się dwie koleżanki z reprezentacji Polski: podobnie jak w niedawnych mistrzostwach Polski Małgorzata Hołub-Kowalik (52,34 s) minimalnie pokonała Patrycję Zawadzką-Wyciszkiewicz (52,43 s).Na mecie serdecznie się jednak wyściskały. - Przyjechałam na teren Patrycji, a ona zaczęła bardzo mocno i musiałam ją gonić. Pocisnęłam, było bardzo szybko, ale udało mi się w końcówce wywalczyć zwycięstwo - cieszyła się Hołub-Kowalik.

Zaciętą walkę stoczyły też panie biegnące na dwa okrążenia: Angelika Cichocka (2.01,64) minimalnie przegrała finisz z Brytyjką Aleksandrą Bell (2.01,60), ale zdołała pokonać jej rodaczkę Adelle Tracey (2.01,71).

Andrzej Grupa

Wyniki ciekawszych konkurencji:

mężczyźni

1500 m

1. Piers Copeland (Wielka Brytania) 3.37,51

2. Filip Sasinek (Czechy) 3.37,68

3. Marcin Lewandowski (Polska) 3.37,71

...

6. Adam Kszczot (Polska) 3.38.69

skok o tyczce

1. Piotr Lisek (Polska) 5,72

2. Robert Sobera (Polska) 5,52

3. Matt Ludwig (USA) 5,51

rzut młotem

1. Paweł Fajdek (Polska) 78,06

2. Wojciech Nowicki (Polska) 75,14

3. Marco Lingua (Włochy) 71,33

rzut kulą

1. Michał Haratyk (Polska) 21,55

2. Nick Ponzio (USA) 21,07

3. David Storl (Niemcy) 20,58

kobiety

400 m

1. Małgorzata Hołub-Kowalik (Polska) 52,34

2. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka (Polska) 52,43

3. Alica Schmidt (Niemcy) 53,57

800 m

1. Aleksandra Bell (Wielka Brytania) 2.01,60

2. Angelika Cichocka (Polska) 2.01,64

3. Adelle Tracey (Wielka Brytania) 2.01,71

rzut młotem

1. Malwina Kopron (Polska) 72,48

2. Katarzyna Furmanek (Polska) 71,63

3. Iryna Klymec (Ukraina) 70,40

rzut kulą

1. Paulina Guba (Polska) 17,97

2. Klaudia Kardasz (Polska) 17,65

3. Amelia Strickler (Wielka Brytania) 17,16

