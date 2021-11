Lekkoatletyczne MŚ 2022. Trasa maratonu hołdem dla legendarnego biegacza

Był on długodystansowcem i propagatorem amatorskiego biegania. Jego pasja i podejście do biegania zapoczątkowały modę na jogging w USA w latach 70. XX wieku.

To właśnie on zasugerował władzom miasta Eugene wytyczenie szlaku do biegania w parku, wzdłuż rzeki Willamette. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 24 lat w roku 1975, właśnie w okolicach Eugene. Na jego cześć jeden z parków został wówczas nazwany Pre’s Trail.

Lekkoatletyczne MŚ 2022. Impreza odbędzie się w lipcu

Trasa maratonu w mistrzostwach świata tworzy pętlę o długości 14 km, którą biegacze pokonają trzy razy. Duża jej część - ta prowadząca szlakami parkowymi - osłonięta jest od słońca przez gigantyczne sekwoje.

Do 2012 r. do Prefontaine’a należał rekord amerykańskich kwalifikacji olimpijskich na 5000 m. Pobił go przed igrzyskami w Londynie Galen Rupp, który na stadionie w Eugene przebiegł ten dystans w czasie 13.22,67, poprawiając o 0,13 s 40-letni rekord legendarnego zawodnika.

Przyszłoroczne MŚ zaplanowano od 15 do 24 lipca.