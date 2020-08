17-letni Krzysztof Różnicki w biegu na dystansie 800 m i Barłomiej Stój w rzucie dyskiem sprawili niespodzianki i zwyciężyli w ostatnim dniu mistrzostw Polski w lekkiej atletyce we Włocławku. Złoty medal w pchnięciu kulą wywalczył Michał Haratyk.

W ostatnim dniu krajowego czempionatu zawodnicy rywalizowali z każdą minutą przy coraz mocniejszym deszczu. Ostatnie konkurencje rozgrywane były już przy prawdziwej ulewie, co utrudniało zadanie szczególnie lekkoatletom w konkurencjach technicznych. Nie przeszkodziło to jednak Haratykowi, który uzyskał w najlepszej próbie 20,64 i po raz trzeci został mistrzem kraju.

"Po trzeciej kolejce już nie ryzykowałem wchodzenia do koła, bo było naprawdę niebezpiecznie, a prowadziłem. Nie chciałem doznać kontuzji, bo w takich warunkach o to nie trudno. Nie fiksuję się na temacie igrzysk olimpijskich w Tokio, ale wiadomo, że do tej imprezy przygotowują się wszyscy. Udało mi się w tym roku pchnąć już naprawdę daleko, ale jasne, że są rezerwy i ciężką pracą sporo można poprawić" - powiedział po wygranej zawodnik KS Sprint Bielsko-Biała.



Wśród pań w tej konkurencji zwyciężyła z najlepszym wynikiem w sezonie - 18,09 - Paulina Guba (AZS UMCS Lublin).



Stój drugi rok z rzędu pogodził faworytów w rzucie dyskiem osiągając 63,05. Dalej nie byli w niedzielę w stanie rzucić ani Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) - 62,48, ani Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) - 60,15.



"Wiadomo, że konkurs w tych warunkach był nieco loteryjny, ale udało mi się trafić przez moment na nieco lepsze warunki i dysk poleciał dość daleko. Cieszę się z tego sukcesu, bo czułem na treningach, że mogę się dobrze zaprezentować we Włocławku" - podkreślił Stój.



Kolejne złote medale do swoich pokaźnych kolekcji dołożyli na dystansach 100 i 110 m ppł Karolina Kołeczek (AZS UMCS Lublin) i Damian Czykier (Podlasie Białystok).



"Przez problemy zdrowotne zabrakło mi w tegorocznych przygotowaniach odpowiedniej liczby dłuższych dystansów. Szybkość jest, ale nie ma wytrzymałości. Musimy nad tym popracować przed rokiem olimpijskim, żebym znów był w dyspozycji takiej jak zimą, bo przecież pod dachem prezentowałem się świetnie" - wskazał Czykier, który wygrał czasem 13,92.



Kołeczek zwyciężyła wynikiem 13,04, ale podkreśliła, że dokucza jej ból stopy.



"Miałam w głowie to, że nie jestem zupełnie zdrowa. Ten kłopot wpływa na moje tegoroczne rezultaty. Muszę się doleczyć i wrócić mocniejsza" - podkreśliła zawodniczka AZS UMCS Lublin, która tym startem zakończyła sezon.



Po pięciu latach na najwyższy stopień podium MP wróciła na dystansie 800 m Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice). To nie ona jednak a 17-letni Różnicki (GKS Cartusia Kartuzy) sprawił jedną z największych niespodzianek tegorocznych MP.



Dzień po swoich 17. urodzinach zostawił w pokonanym polu zarówno Michała Rozmysa, jak i Mateusza Borkowskiego.



"Trenowałem piłkę nożną i długi czas łączyłem to z bieganiem. Od 2,5 roku skupiam się na średnich dystansach. Start do poważnej kariery lekkoatletycznej mam kapitalny, ale wiem, nad czym muszę pracować i cały czas chcę się rozwijać. Dziś od początku udało mi się wypełnić moją realizację biegu, a na 100 ostatnich metrach czuję się bardzo mocny i wiedziałem, że mogę to wygrać" - mówił mistrz Polski w biegu na 800 m, który do Marcina Lewandowskiego i Adama Kszczota zwraca się na "pan".



Na dystansie 200 m złote medale zdobyli Marlena Gola (KS Podlasie Białystok) - 23,64 oraz Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław) - 21,18. Dla specjalisty od dwukrotnie dłuższego dystansu ten wynik jest rekordem życiowym.



Najlepszym skoczkiem w dal tego sezonu na krajowym podwórku okazał się Mateusz Jopek (AZS AWF Wrocław) - 7,82. W kobiecej rywalizacji zwyciężyła jego koleżanka klubowa Joanna Kuryło - 6,35.



W biegu rozstawnym 4 × 400 m triumfowali zawodnicy RKS-u Łódź (w składzie z Adamem Kszczotem) i biegaczki AZS AWF Wrocław.



Mistrzostwa Polski we Włocławku stały się w obliczu pandemii koronawirusa, przełożenia igrzysk olimpijskich oraz odwołania mistrzostw Europy imprezą docelową dla wielu lekkoatletów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że doping, jaki zgotowali im kibice, zapamiętają na długo, bo w tym sezonie nie było zbyt wielu okazji do rywalizacji z udziałem fanów.



Autor: Tomasz Więcławski

Wyniki niedzielnych finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski we Włocławku:

kobiety



200 m

1. Marlena Gola (Podlasie Białystok) 23,64

2. Martyna Kotwiła (RLTL ZTE Radom) 23,84

3. Olga Pietrzak (AZS-AWFiS Gdańsk) 24,08



800 m

1. Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice) 2.04,52

2. Angelika Cichocka (SKLA Sopot) 2.04,64

3. Anna Sabat (CWKS Resovia Rzeszów) 2.05,12



5000 m

1. Katarzyna Jankowska (Podlasie Białystok) 16.06,02

2. Sylwia Indeka (LKS Pszczyna) 16.08,07

3. Renata Pliś (MKL Maraton Świnoujście) 16.09,68



100 m ppł

1. Karolina Kołeczek (AZS UMCS Lublin) 13,04

2. Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) 13,27

3. Zuzanna Hulisz (MKL Toruń) 13,52



w dal

1. Joanna Kuryło (AZS AWF Wrocław) 6,35

2. Magdalena Żebrowska (Podlasie Białystok) 6,23

3. Karolina Młodawska (KKL Kielce) 6,16



dysk

1. Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin) 55,28

2. Karolina Urban (AZS AWFiS Gdańsk) 54,50

3. Nina Staruch (AZS AWF Warszawa) 49,59



kula

1. Paulina Guba (AZS UMCS Lublin) 18,09

2. Klaudia Kardasz (Podlasie Białystok) 17,34

3. Maja Ślepowrońska (AZS AWF Warszawa) 16,80



4x400 m

1. AZS AWF Wrocław 3.36,83

2. AZS AWF Katowice 3.36,85

3. AZS UMCS Lublin 3.38,31



mężczyźni



200 m

1. Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław) 21,18

2. Adrian Brzeziński (MKL Toruń) 21,25

3. Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów) 21,27



800 m

1. Krzysztof Różnicki (GKS Cartusia Kartuzy) 1.47,73

2. Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów) 1.47,80

3. Mateusz Borkowski (RKS Łódź) 1.48,30



5000 m

1. Szymon Kulka (WKS Grunwald Poznań) 14.03,02

2. Kamil Jastrzębski (SKB Kraśnik) 14.04,62

3. Patryk Kozłowski (MKL Szczecin) 14.06,01



110 m ppł

1. Damian Czykier (Podlasie Białystok) 13,92

2. Dawid Żebrowski (RLTL ZTE Radom) 13,97

3. Krzysztof Kiljan (AZS AWF Warszawa) 14,09



w dal

1. Mateusz Jopek (AZS AWF Wrocław) 7,82

2. Andrzej Kuch (UMLKS START Wieruszów) 7,75

3. Piotr Tarkowski (AZS-AWF Biała Podlaska) 7,68



dysk

1. Bartłomiej Stój (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 63,05

2. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) 62,48

3. Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) 60,15



kula

1. Michał Haratyk (Sprint Bielsko-Biała) 20,64

2. Jakub Szyszkowski (WKS Śląsk Wrocław) 20,49

3. Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) 19,97



4x400 m

1. RKS Łódź 3.11,40

2. AZS UMCS Lublin 3.11,48

3. OŚ AZS Poznań 3.12,90