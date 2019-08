Lekkoatletyczne MP. Minimum na igrzyska Kopron i szybki bieg na 400 m kobiet

Na światowym poziomie stał finał mistrzostw Polski w biegu na 400 m kobiet. Złoto w Radomiu wywalczyła Iga Baumgart-Witan wynikiem 51,46, a aż cztery zawodniczki pokonały ten dystans poniżej 52 s. Minimum na igrzyska w Tokio wypełniła w rzucie młotem Malwina Kopron – 73,95.

"Przed finałem siekiera wisiała w powietrzu. Nie rozmawiałyśmy ze sobą i każda chciała tu wygrać. To jednak ja najlepiej poradziłam sobie z ciężkimi warunkami, bo bardzo wiało. Wyniki mogły być zatem jeszcze lepsze, ale każda z nas jest też w ciężkim treningu, dlatego myślę, że stać nas na jeszcze więcej" - skomentowała Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz).

Srebro wywalczyła nieoczekiwanie Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot) - 51,51, a brąz mistrzyni Europy Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) - 51,63.

Szczęśliwa z bieżni schodziła Kopron (AZS UMCS Lublin). Jej wynik z ostatniej kolejki 73,95 daje jej przepustkę do Tokio, ale też utwierdza ją w tym, że obrała dobrą drogę przygotowań do mistrzostw świata w Dausze.

"Cieszę się, że to ja skorzystałam na nieobecności Anity Włodarczyk i wywalczyłam złoto. Nareszcie udało mi się parę rzeczy poukładać i zaczęło wychodzić. Jestem dobrej myśli przed mistrzostwami świata. Dziś obiecałam sobie, że bez względu na to, która będę w konkursie, będę walczyć do ostatniej próby i tak się stało" - skomentowała.

Włodarczyk - mistrzyni olimpijskiej, świata i Europy - w Radomiu nie ma, bo przechodzi rehabilitację po operacji kolana.

Równych sobie na skoczni nie miała Kamila Lićwinko. Wracająca w tym sezonie po przerwie macierzyńskiej zawodniczka Podlasia Białystok w drugiej próbie pokonała 1,90 i atakowała 1,96. Tym razem jej się nie udało, ale z optymizmem patrzy na kolejne tygodnie.

Zdjęcie Wiktor Suwara (z prawej) i Karol Zalewski na finiszu biegu finałowego na dystansie 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski / Piotr Polak / PAP

"Fizycznie jestem już gotowa na naprawdę bardzo wysokie skakanie. Tylko szkoda, że w konkursie mistrzostw Polski bierze udział jedynie pięć zawodniczek. Trochę aż łezka mi się zakręciła w oku, że tak mało nas jest" - przyznała.

Na bardzo niskim poziomie stał w tej konkurencji konkurs mężczyzn. Triumfował Sylwester Bednarek (RKS Łódź) wynikiem 2,16. Ta słaby rezultat dał ostatni raz tytuł mistrza kraju w 1989 roku. 2,16 m uzyskał wówczas 20-letni Artur Partyka.

Sensacją zakończyły się dwie konkurencje męskie - 400 m i dysk. W pierwszym triumfował czasem 46,35 23-letni Wiktor Suwara (AZS AWF Warszawa). Na jedno okrążenie pokonał znacznie bardziej doświadczonych halowych mistrzów świata m.in. Karola Zalewskiego, Rafała Omelkę czy Jakuba Krzewinę.

Z kolei w konkursie dyskoboli niespodziewanie wygrał Bartłomiej Stój (AZS KU Politechniki Opolskiej) - 64,33. Drugim miejscem musiał zadowolić się dwukrotny wicemistrz olimpijski Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) - 63,17.

"Jestem zły, ale nie na Bartka, a na siebie samego. Nie czuję swojego ciała i za bardzo nie wiem, co się dzieje. Czekam by w końcu to co zostało wypracowane pokazać na zawodach, bo nic mnie nie boli, jestem silny i szybki, a rzuty nie wychodzą" - powiedział Małachowski.

Z kolei radości nie ukrywał Stój, który jeszcze w kwietniu walczył o powrót do zdrowia. Uległ bowiem wypadkowi i miał m.in. pękniętą wątrobę. To wszystko mocno przeszkodziło mu w treningu i normalnym życiu. Teraz jest bliski wypełnienia minimum na mistrzostwa świata w Dausze (65,00).

"To dla mnie coś niesamowitego, że pokonałem Piotrka Małachowskiego i zostałem mistrzem Polski. Nie spodziewałem się, że tak się stanie i do ostatniej kolejki nie byłem pewny. To przecież legenda tej konkurencji i ogromny zaszczyt, że mogę z nim rywalizować" - przyznał.

W biegu na 800 m zaimponowała Anna Sabat (CWKS Resovia Rzeszów), która triumfowała wynikiem 2.02,94 i prowadziła od startu do mety. Na ostatniej prostej nie zdołała jej dogonić nawet finalistka ostatnich igrzysk Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice) - 2.03,46.

Wśród mężczyzn na tym dystansie triumfował Mateusz Borkowski (RKS Łódź) - 1.55,19. Nie wystąpił Adam Kszczot, który nabawił się w Radomiu zatrucia pokarmowego i zrezygnował z rywalizacji.

Na 400 m ppł nie było niespodzianek i po złoto sięgnęli Joanna Linkiewcz (AZS AWF Wrocław) - 55,55 i Patryk Dobek (SKLA Sopot) - 50,34.

W chodzie złoto wywalczyli na 10 000 m Dawid Tomala (42.20,50) i na 5000 m Katarzyna Zdziebło (22.23,64).

W niedzielę ostatni dzień rywalizacji.

Wyniki sobotnich finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Radomiu

Kobiety

400 m

1. Iga Baumgart-Witan (BLS Bydgoszcz) 51,48

2. Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot) 51,51

3. Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) 51,63

800 m

1. Anna Sabat (CWKS Resovia Rzeszów) 2.02,94

2. Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice) 2.03,46

3. Martyna Galant (OŚ AZS Poznań) 2.04,29

400 m ppł

1. Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław) 55,55

2. Emilia Ankiewicz (AZS AWF Warszawa) 57,34

3. Natalia Wosztyl (RLTL ZTE Radom) 57,78

wzwyż

1. Kamila Lićwinko (Podlasie Białystok) 1,90

2. Paulina Borys (SKLA Sopot) 1,86

3. Aneta Rydz (RLTL ZTE Radom) 1,83

młot

1. Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin) 73,95

2. Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań) 72,76

3. Katarzyna Furmanek (KKL Kielce) 67,48

5000 m chód

1. Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec) 22.23,64

2. Małgorzata Cetnarska (KKS Victoria Stalowa Wola) 24.52,65

3. Atonina Lorek (AZS AWF Kraków) 25.41,39

4x100 m

1. CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 44,94

2. AZS AWF Wrocław 45,69

3. RLTL ZTE Radom 45,71

Mężczyźni

400 m

1. Wiktor Suwara (AZS AWF Warszawa) 46,35

2. Karol Zalewski (AZS AWF Katowice) 46,49

3. Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław) 46,59

800 m

1. Mateusz Borkowski (RKS Łódź) 1.55,19

2. Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów) 1.55,61

3. Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) 1.56,00

400 m ppł

1. Patryk Dobek (MKL Szczecin) 50,34

2. Robert Bryliński (OŚ AZS Poznań) 51,15

3. Bartosz Dudek (MKS Juvenia Białystok) 51,98

wzwyż

1. Sylwester Bednarek (RKS Łódź) 2,16

2. Norbert Kobielski (MKS Inowrocław) 2,16

3. Bartłomiej Bedeniczuk (AZS AWF Biała Podlaska) 2,12

dysk

1. Bartłomiej Stój (AZS KU Politechniki Opolskiej) 64,33

2. Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) 63,17

3. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) 61,98

10 000 m chód

1. Dawid Tomala (AZS KU Politechniki Opolskiej) 42.20,50

2. Rafał Sikora (AZS AWF Katowice) 42.22,45

3. Rafał Fedaczyński (AZS UMCS Lublin) 42.23,99

4x100 m

1. AZS AWF Katowice 40,33

2. OŚ AZS Poznań 40,40

3. Agros Zamość 40,57